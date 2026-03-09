Rigo y sus ayudas para los damnificados por el terremoto en el Valle del Cauca

Cerca de un mes se cumplirá tras el fatídico terremoto, de magnitud 7,4, que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y que acabó con la vida de más de 300 personas en distintos departamentos del país.

Tras varias semanas del fenómeno natural, las ayudas siguen llegando a varias de las zonas más afectadas como el Chocó, el Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, entre otros.

Por su parte, el deportista Rigoberto Urán también decidió sumarse a las importantes ayudas para los más afectados en varios municipios del Valle del Cauca.

Rigoberto Urán sobre los afectados del terremoto

Decenas de deportistas, artistas, creadores de contenido, entre otras figuras públicas, se han sumado a las miles de ayudas que han sido enviadas a los más damnificados por el desastre.

El país no solo reportó víctimas humanas ya que también se presentaron serias afectaciones en las infraestructuras, vías, escuelas, refugios, hospitales, entre otros sectores económicos.

Por esto, el deportista dio a conocer que, junto a El Giro de Rigo, entre otras marcas aliadas, se estarán entregando 90 toneladas de cemento que se distribuirán en los diferentes municipios afectados, 70 toneladas de ladrillo, 1.200 mercados, entre otros productos y alimentos.

“Nosotros hoy estamos acá para entregar unas ayudas importantes a la comunidad aquí en el Valle del Cauca y Cali. Venimos a compartir porque nos han abierto las puertas y vamos a estar por todos los siete municipios”, aseguró el deportista.

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Rigo sobre la reactivación económica del Valle con su Giro

Según la Secretaría de Turismo de Cali, ya se ha confirmado la nueva edición de El Giro de Rigo que se realizará el próximo 1 de noviembre con 11 mil participantes. Según María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo, se estima que durante el evento haya una ocupación hotelera de casi el 90%.

“Cali, que es una ciudad que viene creciendo mucho con el tema de turismo, pues hay que seguir apostándole a todos estos eventos. Necesitamos más gente que venga a visitarnos, necesitamos más turistas, necesitamos más economía, que se siga moviendo esto.

Así mismo, Campuzano afirmó que dicho evento movilizará la economía de la ciudad como parte del proceso de recuperación de la capital vallecaucana tras el desastre ocasionado por el terremoto.