Incautan 736 kilos de cocaína en alta mar: dos dominicanos fueron capturados

Se siguen conociendo exitosos resultados de operativos que las autoridades han venido desarrollando en diferentes zonas del país.

Incautan más de 700 kilos de cocaína en altamar

Este 2 de septiembre un operativo entre la Policía Nacional, la DEA y Guardacostas de Santa Marta, permitió la incautación de 736 kilogramos de cocaína en aguas del Caribe.

Los detalles del operativo que se llevó a cabo en altamar fueron compartidos por el presidente Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta oficial en X.

El mandatario indicó que dos personas, de nacionalidad dominicana fueron capturados.

“Nuestra Policía Nacional en coordinación con la DEA y Guardacostas de Santa Marta, incautó en alta mar 736 kilogramos de cocaína que eran transportados en una lancha rápida tipo go-fast, procedente de la zona costera de la Alta Guajira y con destino a República Dominicana. En la operación fueron capturadas 2 personas de nacionalidad dominicana”.

Según el reporte, la droga era transportada en una lancha tipo go-fast que había salido de la Alta Guajira y que tenía como destino República Dominicana.

La información divulgada por el jefe de Estado señala que el cargamento de cocaína pertenecería a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocidas como ‘Los Pachenca’.

Se estima que el golpe representa una afectación superior a los 4.038 millones de pesos a las finanzas de esta estructura criminal y que, además, con la incautación se habría evitado que más de 1,8 millones de dosis de cocaína llegaran a las calles.

Operativos contra el narcotráfico continuarán

El presidente aseguró que las operaciones contra el narcotráfico continuarán por diferentes vías, con especial atención en los cargamentos, las rutas utilizadas por las organizaciones criminales y sus fuentes de financiación.

El mandatario también insistió en que la lucha contra el tráfico de drogas es una de las prioridades de seguridad, al considerar que las rentas provenientes de esta actividad alimentan otras expresiones de violencia y criminalidad en el país.