CANAL RCN
Economía

Dólar vuelve a caer en Colombia: así amaneció el precio este 3 de septiembre

El dólar volvió a bajar en Colombia este 3 de septiembre y abrió cerca de los $3.140. Revise el precio de la divisa y la TRM vigente.

Dólar vuelve a caer en Colombia: así amaneció el precio este 3 de septiembre
Foto: Freepik.

Sebastián Montañez

septiembre 03 de 2026
08:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólar en Colombia comenzó la jornada de este jueves 3 de septiembre de 2026 con una nueva caída, manteniéndose cerca de los $3.140.

¿Subió o bajó el dólar en Colombia? Conozca el precio de cierre de hoy, 2 de septiembre
RELACIONADO

¿Subió o bajó el dólar en Colombia? Conozca el precio de cierre de hoy, 2 de septiembre

La moneda estadounidense abrió en $3.140,30 y durante los primeros minutos de negociación llegó incluso a ubicarse por debajo de ese nivel.

El comportamiento mantiene la atención sobre el mercado cambiario, especialmente después de las variaciones que ha presentado la divisa durante las últimas semanas y de la importante caída que acumula frente a los valores registrados al comienzo del año.

Precio del dólar en Colombia hoy, 3 de septiembre

Durante la apertura de este jueves, el dólar inició negociaciones en $3.140,30. Para las 8:05 a.m. alcanzó un precio mínimo de $3.136,11 y un máximo de $3.150, luego de las primeras 21 transacciones realizadas en el mercado.

Dólar vuelve a caer en Colombia y se cotiza a la baja este 2 de septiembre: así abrió la divisa
RELACIONADO

Dólar vuelve a caer en Colombia y se cotiza a la baja este 2 de septiembre: así abrió la divisa

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este 3 de septiembre quedó establecida en $3.140,55.

Esta referencia representa una disminución de $43,45 frente a la jornada anterior, equivalente a una caída del 1,36%. Al comparar el valor con el registrado al comienzo de 2026, el descenso llega a $616,53, es decir, un 16,41%.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia?

La diferencia es todavía mayor cuando se realiza la comparación anual. Frente al mismo día de 2025, la TRM registra una reducción de $876,39, equivalente al 21,82%.

¡Imprevisto cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 31 de agosto de 2026! Así se cotizó
RELACIONADO

¡Imprevisto cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 31 de agosto de 2026! Así se cotizó

Sin embargo, no todas las comparaciones muestran retrocesos. Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar presenta un incremento de $22,31, correspondiente al 0,72 %.

En contraste, al compararlo con el 3 de agosto, la moneda estadounidense registra una disminución de $3,59, equivalente al 0,11 %.

Así las cosas, el dólar en Colombia continúa moviéndose alrededor de los $3.140 durante el inicio de la jornada. Su cotización podrá presentar nuevas variaciones a medida que avance la negociación de este jueves 3 de septiembre.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Presupuesto General de la Nación

¿Qué piensan los expertos con respecto al Presupuesto General 2027? Estas son las proyecciones

Finanzas personales

Esto es lo que debe pagar de seguridad social si gana 4 millones siendo empleado o independiente

Visa

EE. UU. será más estricto con las visas de inmigrante: estos son los nuevos criterios

Otras Noticias

Ocaña

Un niño de 13 años asesinado en una balacera en pleno robo a una casa en Ocaña, Norte de Santander

Dos policías resultaron heridos en un intercambio de disparos con un grupo de delincuentes. Uno de los asaltantes murió en el incidente.

Lionel Messi

Asociación del Fútbol Argentino toma decisión tras renuncia de Messi

La Asociación del Fútbol Argentino comunicó a todos los clubes las acciones a tomar después de la renuncia de Lionel Messi.

Terremoto

Temblor en China hoy, 3 de septiembre: reportan fuerte sismo de magnitud 5,4

Masterchef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón preocupó a sus fans por su estado de salud: ¿qué la ausentó de MasterChef?

Invima

Invima prohíbe varios productos de cuidado íntimo que se venden en Colombia