Dólar vuelve a caer en Colombia: así amaneció el precio este 3 de septiembre

El dólar en Colombia comenzó la jornada de este jueves 3 de septiembre de 2026 con una nueva caída, manteniéndose cerca de los $3.140.

La moneda estadounidense abrió en $3.140,30 y durante los primeros minutos de negociación llegó incluso a ubicarse por debajo de ese nivel.

El comportamiento mantiene la atención sobre el mercado cambiario, especialmente después de las variaciones que ha presentado la divisa durante las últimas semanas y de la importante caída que acumula frente a los valores registrados al comienzo del año.

Precio del dólar en Colombia hoy, 3 de septiembre

Durante la apertura de este jueves, el dólar inició negociaciones en $3.140,30. Para las 8:05 a.m. alcanzó un precio mínimo de $3.136,11 y un máximo de $3.150, luego de las primeras 21 transacciones realizadas en el mercado.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este 3 de septiembre quedó establecida en $3.140,55.

Esta referencia representa una disminución de $43,45 frente a la jornada anterior, equivalente a una caída del 1,36%. Al comparar el valor con el registrado al comienzo de 2026, el descenso llega a $616,53, es decir, un 16,41%.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia?

La diferencia es todavía mayor cuando se realiza la comparación anual. Frente al mismo día de 2025, la TRM registra una reducción de $876,39, equivalente al 21,82%.

Sin embargo, no todas las comparaciones muestran retrocesos. Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar presenta un incremento de $22,31, correspondiente al 0,72 %.

En contraste, al compararlo con el 3 de agosto, la moneda estadounidense registra una disminución de $3,59, equivalente al 0,11 %.

Así las cosas, el dólar en Colombia continúa moviéndose alrededor de los $3.140 durante el inicio de la jornada. Su cotización podrá presentar nuevas variaciones a medida que avance la negociación de este jueves 3 de septiembre.