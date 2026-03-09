"Una empresa muy importante de Colombia me ofreció muchísima plata para que me pusiera la camiseta de la Selección Colombia": Carlos Antonio Vélez

En las últimas horas, James Rodríguez fue noticia al aparecer en redes sociales haciendo una publicidad para una marca de café colombiana, generando todo tipo de comentarios y algunas críticas por parte de seguidores que le exigen retomar su actividad deportiva y que se integre a algún club para la próxima temporada.

Durante el programa 'Palabras Mayores' dirigido por Carlos Antonio Vélez, el periodista comentó esta noticia y aprovechó para confesar una anécdota que había tenido sobre este tipo de publicidades que las grandes marcas hacen para sus productos.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez?

Vélez confesó que una importante empresa colombiana le había ofrecido una importante suma de dinero a cambio de ponerse la camiseta de la Selección Colombia, pero su respuesta fue negativa. "Era una plata que, junta, no la había visto", agregó el periodista y comentó que hay que saber tomar ese tipo de decisiones.

El programa continuó con la opinión del experto acerca de las decisiones que está tomando el capitán de la Selección Colombia pero no contó cuál fue la empresa que le ofreció dicho dinero.

Carlos Antonio Vélez se ha caracterizado por tener una postura crítica hacia James Rodríguez y al igual que algunos de los comentarios recibidos en la publicación del volante, pidió que revise también sus actitudes fuera del campo de juego.

Carlos Antonio Vélez decidió no comentar más partidos de la Selección Colombia

Para la última Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, Vélez decidió no hacer parte de las transmisiones de los partidos de la Selección Colombia porque, según sus propias palabras, no podría hablar de fútbol, que es lo que le gusta, y no podría hacer las críticas respectivas porque sabe que a la gente no le gustaría.