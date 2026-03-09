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Temblor de magnitud 6,3 sacudió Alaska este 3 de septiembre: esto reportó el USGS

Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió Alaska este 3 de septiembre. El USGS entregó detalles del sismo y autoridades descartaron amenaza de tsunami.

Temblor de magnitud 6,3 sacudió Alaska este 3 de septiembre: esto reportó el USGS
Foto: Freepik y captura de pantalla

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
09:28 a. m.
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Un terremoto de magnitud 6,3 se registró en Alaska este jueves 3 de septiembre de 2026, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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El movimiento tuvo su epicentro en una zona cercana a Nikolski y, tras el evento, las autoridades descartaron una amenaza de tsunami.

Y es que hasta los primeros reportes, las estimaciones apuntaban a una baja probabilidad de consecuencias graves para la población.

Terremoto en Alaska: esto reportó el USGS

El USGS identificó el evento como “M 6.3 - 84 km SSW of Nikolski, Alaska”, lo que ubica el terremoto a unos 84 kilómetros al sur-suroeste de Nikolski.

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El movimiento ocurrió a las 11:17 (hora local) del 3 de septiembre y tuvo una profundidad de 35 kilómetros. Su ubicación fue establecida en las coordenadas 52,258° N y 169,409° W.

Además, el reporte figura con estado “REVIEWED”, lo que significa que la información del evento ya fue revisada por el organismo.

El ShakeMap del USGS muestra un nivel IV de intensidad estimada y el sistema PAGER aparece en alerta verde, relacionada con una baja probabilidad de víctimas y pérdidas económicas importantes.

Autoridades descartaron amenaza de tsunami

Tras el terremoto, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos descartó una amenaza de tsunami relacionada con este movimiento.

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El USGS también publicó un pronóstico de posibles réplicas durante la siguiente semana. La estimación señala un 99 % de probabilidad de que ocurra al menos un movimiento de magnitud 3 o superior y un 80 % de que se registre uno de magnitud 4 o más.

Para una réplica de magnitud 5 o superior, la posibilidad es del 34%, mientras que baja al 7% para una de magnitud 6 o más. La probabilidad estimada de un evento de magnitud 7 o superior es inferior al 1 %.

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