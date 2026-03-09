Temblor de magnitud 6,3 sacudió Alaska este 3 de septiembre: esto reportó el USGS

Un terremoto de magnitud 6,3 se registró en Alaska este jueves 3 de septiembre de 2026, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento tuvo su epicentro en una zona cercana a Nikolski y, tras el evento, las autoridades descartaron una amenaza de tsunami.

Y es que hasta los primeros reportes, las estimaciones apuntaban a una baja probabilidad de consecuencias graves para la población.

Terremoto en Alaska: esto reportó el USGS

El USGS identificó el evento como “M 6.3 - 84 km SSW of Nikolski, Alaska”, lo que ubica el terremoto a unos 84 kilómetros al sur-suroeste de Nikolski.

El movimiento ocurrió a las 11:17 (hora local) del 3 de septiembre y tuvo una profundidad de 35 kilómetros. Su ubicación fue establecida en las coordenadas 52,258° N y 169,409° W.

Además, el reporte figura con estado “REVIEWED”, lo que significa que la información del evento ya fue revisada por el organismo.

El ShakeMap del USGS muestra un nivel IV de intensidad estimada y el sistema PAGER aparece en alerta verde, relacionada con una baja probabilidad de víctimas y pérdidas económicas importantes.

Autoridades descartaron amenaza de tsunami

Tras el terremoto, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos descartó una amenaza de tsunami relacionada con este movimiento.

El USGS también publicó un pronóstico de posibles réplicas durante la siguiente semana. La estimación señala un 99 % de probabilidad de que ocurra al menos un movimiento de magnitud 3 o superior y un 80 % de que se registre uno de magnitud 4 o más.

Para una réplica de magnitud 5 o superior, la posibilidad es del 34%, mientras que baja al 7% para una de magnitud 6 o más. La probabilidad estimada de un evento de magnitud 7 o superior es inferior al 1 %.