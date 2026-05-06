¡Al calabozo! Así los participantes recibieron al nuevo visitante en La Casa de los Famosos

La decimoséptima semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia inició con un inesperado giro ya que el ‘Jefe’ decidió añadir la nueva experiencia vip con la que personas externas a la competencia ingresarán día a día para poner a prueba la convivencia y llevar al límite a todos los participantes.

Tras el ingreso de Violeta Bergonzi, quien manifestó sentirse triste ante el resultado de su visita, el segundo visitante fue el personaje Rogelio Pataquiva, interpretado por el comediante Hassam, quien recibió una de los más auténticos recibimientos por parte de los habitantes del recinto.

¿Cómo fue el ingreso de Rogelio Pataquiva a La Casa?

El timbre en la casa más famosa del país volvió a sonar y todos manifestaron su expectativa ante la nueva visita que, sin duda alguna, iba a proponer un contenido diferencial al del primer día con Violeta. Para sorpresa de todos se trató de Rogelio Pataquiva, el personaje de Hassam, quien ingresó feliz al recinto.

Sin embargo, los participantes manifestaron que para esta ocasión iban a presentarse cambios sustanciales, pues dieron a conocer que no iban a cumplir a cabalidad con la orden directa del ‘Jefe’ que consistió en tratar de la mejor manera a cada uno de los invitados.

Por esto, los jugadores lograron persuadir al comediante para que este se dirigiera hacia el famoso calabozo al que todos van cuando incumplen con una de las reglas básicas del programa. Aunque el hombre expresó sus risas al iniciar la dinámica, los demás lo llevaron a aquel sitio para terminar encerrado bajo llave.

“No sería mi primera vez. Me manipuló Alejo y terminé encerrado. Yo no pensé que fueran tan dañados de meterme al calabozo. Yo venía a regalarles un momento de esparcimiento, pero me cogieron de parche”, expresó Hassam.

Mientras el humorista se encontraba encerrado, en aquella zona de la casa, explicó ante las cámaras que no iba a darle los 200 puntos al jugador que lo liberara. Sin embargo, Tebi fue el encargado de abrir la puerta al expresar su intención de poder adquirir la mayor puntuación tras su visita.

¿Qué pasó con Violeta Bergonzi en La Casa?

Por otro lado, la famosa presentadora protagonizó uno de los encuentros más polémicos hasta ahora ya que tuvo serios enfrentamientos con varios de los jugadores. Este fue el caso de Valentino Lázaro, quien manifestó que no podía pasar las faltas de respeto al haber discutido sobre su propio físico.

Por su parte, Mariana Zapata explicó sentirse incómoda ya que la mujer hizo una serie de comentarios relacionados con su vínculo junto a Juanda Caribe y afirmó que sus zapatillas tenían mal olor.