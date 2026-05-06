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"Viene algo muy fuerte": famosa vidente rompió el silencio con nueva predicción

¿Qué cuidados habría que tener? Descubra el análisis completo de la vidente.

Foto: Magnific.

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
10:41 a. m.
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En el inicio de esta semana, Viera Vidente, la reconocida astróloga de República Dominicana, reveló sus cartas y aseguró que en mayo se podrían presentar movimientos telúricos muy fuertes.

De acuerdo con sus visiones, ha percibido una energía que no le genera buena expectativa y, por ende, les ha recomendado a los ciudadanos que se cuiden al máximo.

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Esta fue la sorprendente predicción con la que Viera Vidente rompió el silencio

Según Viera Vidente, las placas tectónicas van a seguir en constante movimiento, como ha ocurrido en los primeros meses del 2026.

"Viene algo muy fuerte y para lo cual no estamos preparados. La tierra va a seguir temblando en toda la parte que es por Asia. Vamos a estar con el 'Dios en la boca' en mayo", expresó.

"Se avecina algo, algo viene. Traten de tener cuidado cuando vayan a ir a una discoteca o a algún lugar. Viene un accidente o un derrumbe porque algo no anda bien en este mes. Viene algo muy fuerte", agregó.

Sin embargo, hasta el momento, Viera Vidente no ha proporcionado más detalles acerca de esta premonición.

Su análisis completo, que fue publicado en TikTok, se puede escuchar en el siguiente video:

¿Qué más han dicho las videntes en los últimos días?

Al igual que Viera, Mhoni Vidente también ha leído sus cartas en los primeros días de mayo y ha revelado algunas predicciones.

La astróloga de origen cubano ha asegurado que, especialmente en México, podrían sentirse temperaturas muy fuertes.

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Además, Mhoni Vidente también ha afirmado que en los próximos meses podrían presentarse tres huracanes de categorías 4 o 5.

Mientras tanto, al hablar de Colombia, la astróloga ha enfatizado que las elecciones presidenciales estarán muy reñidas, pero que todo parece indicar que se podría posicionar un candidato de 'derecha'.

 

 

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