ATENCIÓN, docentes: se entregarán 100 becas de maestría y doctorado en Colombia y así puede aplicar

Continuar con estudios de posgrado sigue siendo una meta difícil para miles de docentes en Colombia. Frente a ese panorama, una nueva convocatoria nacional abrió la posibilidad de acceder a 100 becas para cursar maestrías y doctorados enfocados en educación, tecnología y pedagogía.

La iniciativa, denominada “Convocatoria Nacional Docente EDUCA EDTECH 2026: Formación Avanzada con Impacto Territorial”, busca fortalecer la formación de quienes actualmente enseñan en el país y ampliar el acceso a programas académicos internacionales.

¿Quiénes pueden postularse a estas becas para docentes y cómo funcionará la convocatoria?

La convocatoria estará disponible hasta el 26 de mayo de 2026 y contempla la entrega de 70 becas para maestrías y 30 para doctorados.

El proceso está dirigido no solo a profesores de colegios públicos y privados, sino también a directivos docentes y personas que desarrollan procesos de enseñanza en sus comunidades, incluso si no cuentan con una licenciatura o vinculación formal a una institución educativa.

El programa es impulsado por 'EDUCA EDTECH Group', junto con varias entidades territoriales y regionales, entre las que se encuentran la Secretaría de Gobierno de Bogotá, las gobernaciones del Atlántico y Quindío, además de las alcaldías de Soacha, Bucaramanga y Neiva.

Las clases serán desarrolladas por instituciones internacionales como la Universidad UDAVINCI, en México, y la Universidad eCampus, en Italia.

Asimismo, entre los programas ofertados aparecen la Maestría en Tecnología Educativa, el Doctorado en Tecnología Educativa, el Máster en Pedagogía Montessori y programas relacionados con acoso escolar, mediación y dificultades del aprendizaje.

“Cuando una persona del sector educativo fortalece su preparación, ese avance puede reflejarse en mejores prácticas de aula, liderazgo institucional y trabajo con la comunidad”, enfatizó Tatiana Fuentes, gerente de Operaciones para Colombia de 'EDUCA EDTECH Group'.

Es importante tener en cuenta que la inscripción estará disponible en www.alcaldiascol.com. Además, en ese mismo enlace se podrá escoger la universidad.

Requisitos, fechas y aspectos clave que deben revisar los aspirantes a las becas de maestría y doctorado

Las personas interesadas deberán registrarse en el portal habilitado para la convocatoria y seleccionar la universidad y el programa al que desean aplicar.

La asignación de las becas tendrá en cuenta el orden de llegada, aunque también se evaluará el perfil académico y el impacto territorial de cada postulante.

Para aplicar a las maestrías se exigirá diploma profesional y certificado de notas. En el caso de los doctorados, será obligatorio presentar un título oficial de maestría convalidable en Colombia y una carta de motivación.

Además, todos los aspirantes deberán adjuntar su documento de identidad y los soportes académicos correspondientes. Es así como, una vez completado el proceso y realizada la entrevista de admisión, la respuesta podría tardar cerca de 24 horas.

Otro de los aspectos importantes es que los títulos obtenidos podrán ser convalidados en Colombia, aunque el trámite deberá hacerse posteriormente ante el Ministerio de Educación y será responsabilidad individual de cada beneficiario.

Las clases iniciarán entre mayo y junio, dependiendo de la institución seleccionada, y los programas tendrán una duración aproximada de entre 12 y 15 meses.

Desde 'EDUCA EDTECH Group' han hecho hincapié en que el objetivo también es garantizar que cada docente escoja un programa alineado con su experiencia y el impacto que busca generar en su entorno educativo y comunitario.