¡Se tomó decisión de ÚLTIMA HORA con Luis Díaz antes del Bayern Múnich vs. PSG, por semifinales de Champions League!

Este miércoles 6 de mayo, a partir de las 2:00 de la tarde, el Bayern Múnich y el PSG jugarán el partido de vuelta por las semifinales de la Champions League.

En la ida, que se disputó en el Parque de los Príncipes, el PSG sacó provecho de su localía y se impuso 5-4.

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Los goles de los parisinos fueron anotados por Khvicha Kvaratskhelia (24' y 56'), Joao Neves (33') y Ousmane Dembélé (45+5' y 58').

Mientras tanto, en la escuadra dirigida por Vincent Kompany celebraron Harry Kane (17'), Michael Olise (41'), Dayot Upamecano (65') y Luis Díaz (68').

Bayern Múnich tiene claro que, a pesar de estar de visitante, PSG es uno de los grandes candidatos a ganar la Champions League y luchará hasta el final para no permitir la remontada.

Sin embargo, los bávaros saldrán a buscar el resultado desde el primer minuto y tomaron una decisión de última hora que impactó a Luis Díaz. ¿Cuál fue?

Luis Díaz será titular en el partido de vuelta entre Bayern Múnich vs. PSG, en las semifinales de Champions League

Como ha sido habitual con Vincent Kompany, Luis Díaz será una de las 'armas' que el Bayern Múnich tendrá en el frente de ataque para soñar con la final de la Champions League.

El guajiro fue uno de los hombres más desequilibrantes en el partido de ida y tendrá la tarea de gambetear constantemente a los defensas parisinos y generarles problemas con su velocidad.

Hasta esta instancia, Luis Díaz ha anotado 7 goles y es el segundo máximo goleador del Bayern Múnich en la Champions League.

Además, las estadísticas indican que también ha realizado tres asistencias.

¿Cuándo será la final de la Champions League?

El Arsenal dejó en el camino al Atlético de Madrid y ya está esperando al PSG o al Bayern Múnich para enfrentarlo en la final de la Champions League.

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Ese partido decisivo se disputará el 30 de mayo de 2026, en el estadio Puskás Aréna, situado en Budapest, Hungría.