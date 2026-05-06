Uno de cada cinco jóvenes en Colombia ha sido víctima de acoso sexual en las redes sociales

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) generó una nueva alerta entre los padres y tutores colombianos, al revelar un informe sobre violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes en línea.

De acuerdo con el documento, uno de cada cinco jóvenes en el país ha sido víctima de acoso o explotación sexual en las redes sociales, a las que tienen acceso, bajo controles ínfimos.

El informe, además, determinó que el tipo de violencia más común es el envío de imágenes con contenido sexual, que no fueron solicitadas. Pero el fenómeno también se registra a la inversa, cuando adultos tratan de convencer a niños de compartir fotos íntimas con ellos, haciéndose pasar por otra persona u ofreciéndoles algo a cambio.

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Grooming: la nueva amenaza contra menores de edad en Internet

De acuerdo con Fabio González, miembro de la red global ‘End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes’ (Acabar con la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y el Tráfico de Niños con fines Sexuales, en español):

“Los regalos son solo una forma con la que buscan ganarse a los niños o niñas. Este es un proceso que se conoce como grooming, que es este encantamiento para atraparlos. Y eso puede darse a través de regalos, como encontramos hoy en día en las plataformas de juegos”.

Con identidades falsas, amenazas o regalos buscan conseguir imágenes íntimas de los menores o concretar un encuentro físico, sin que sus padres se enteren.

Población infantil enfrenta múltiples peligros en las redes:

De acuerdo con Camila Perera, vocera de Unicef, “el 21% de los niños el último año ha sido abusado o explotado y esto ha sido facilitado por la tecnología. En la mayoría de los casos, (los victimarios) son personas que los niños ya conocen: miembros de la familia, amigos, intereses románticos, que pueden acercarse o no primero en persona”.

De ahí que el Parlamento Europeo se encuentre trabajando en el desarrollo de una aplicación de verificación de edad, para evitar que niños, niñas y adolescentes tengan acceso a las redes sociales. Un movimiento en el que han avanzado algunos países del bloque, de manera individual.