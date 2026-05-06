¿Es el hantavirus una nueva amenaza global como el covid-19? Esto respondió la OMS

La aparición de un brote sospechoso de hantavirus en el crucero MV Hondius ha llevado a algunos a recordar el inicio de la pandemia de covid-19, por el temor a una posible propagación global.

El buque, con bandera neerlandesa, zarpó desde Ushuaia, Argentina, el 1 de abril para un recorrido por el océano Atlántico.

Actualmente permanece fondeado frente a Cabo Verde desde el domingo, mientras continúan las evaluaciones sanitarias tras la alerta.

¿El hantavirus podría ser como el covid-19?

El caso tomó fuerza tras conocerse la muerte de tres pasajeros a bordo, lo que activó comparaciones con escenarios de crisis sanitaria global. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud salió a aclarar la situación.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, habló con la AFP desde Ginebra y descartó que el evento tenga una magnitud comparable con el inicio del covid-19.

"Cuando se le preguntó si la OMS considera que son situaciones similares respondió: ‘No, no lo creo’”, señaló el funcionario, poniendo freno a las especulaciones.

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente que normalmente se transmite por roedores infectados a través de orina, heces o saliva. No obstante, en este brote se confirmó la cepa Andes, que sí puede transmitirse entre humanos, lo que elevó inicialmente la preocupación internacional.

A pesar de ello, Tedros fue enfático en reducir la alarma global: “el riesgo para el resto del mundo es bajo”.

¿Qué dice la OMS sobre el hantavirus?

La OMS ha sostenido reuniones de coordinación con distintos socios para organizar la respuesta, aunque no considera necesaria, por ahora, la convocatoria de un comité de emergencia.

El organismo también destacó la rapidez de las acciones de contención, especialmente la evacuación de tres personas sospechosas de estar infectadas desde el crucero, como parte del protocolo de respuesta.

Así, aunque el brote generó inicialmente comparaciones con el covid-19 y cierta alarma internacional, la OMS insiste en que no existe evidencia de un escenario pandémico y que el riesgo global se mantiene bajo control.