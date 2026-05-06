CANAL RCN
Internacional

¿Es el hantavirus una nueva amenaza global como el covid-19? Esto respondió la OMS

La muerte de tres pasajeros en un crucero encendió las comparaciones con la pandemia, pero ¿qué tan cierto podría ser?

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
12:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La aparición de un brote sospechoso de hantavirus en el crucero MV Hondius ha llevado a algunos a recordar el inicio de la pandemia de covid-19, por el temor a una posible propagación global.

El buque, con bandera neerlandesa, zarpó desde Ushuaia, Argentina, el 1 de abril para un recorrido por el océano Atlántico.

¿Qué es el Hantavirus, cómo se contagia y por qué ha causado tres muertes en un crucero?
RELACIONADO

¿Qué es el Hantavirus, cómo se contagia y por qué ha causado tres muertes en un crucero?

Actualmente permanece fondeado frente a Cabo Verde desde el domingo, mientras continúan las evaluaciones sanitarias tras la alerta.

¿El hantavirus podría ser como el covid-19?

El caso tomó fuerza tras conocerse la muerte de tres pasajeros a bordo, lo que activó comparaciones con escenarios de crisis sanitaria global. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud salió a aclarar la situación.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, habló con la AFP desde Ginebra y descartó que el evento tenga una magnitud comparable con el inicio del covid-19.

"Cuando se le preguntó si la OMS considera que son situaciones similares respondió: ‘No, no lo creo’”, señaló el funcionario, poniendo freno a las especulaciones.

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente que normalmente se transmite por roedores infectados a través de orina, heces o saliva. No obstante, en este brote se confirmó la cepa Andes, que sí puede transmitirse entre humanos, lo que elevó inicialmente la preocupación internacional.

A pesar de ello, Tedros fue enfático en reducir la alarma global: “el riesgo para el resto del mundo es bajo”.

¿Qué dice la OMS sobre el hantavirus?

La OMS ha sostenido reuniones de coordinación con distintos socios para organizar la respuesta, aunque no considera necesaria, por ahora, la convocatoria de un comité de emergencia.

¿Qué le pasa a un cuerpo después de morir? Así es el recorrido médico y forense que pocos conocen
RELACIONADO

¿Qué le pasa a un cuerpo después de morir? Así es el recorrido médico y forense que pocos conocen

El organismo también destacó la rapidez de las acciones de contención, especialmente la evacuación de tres personas sospechosas de estar infectadas desde el crucero, como parte del protocolo de respuesta.

Así, aunque el brote generó inicialmente comparaciones con el covid-19 y cierta alarma internacional, la OMS insiste en que no existe evidencia de un escenario pandémico y que el riesgo global se mantiene bajo control.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

OMS

Director de la OMS revela qué tan probable es una pandemia de hantavirus

Estados Unidos

Luto en el periodismo: Ted Turner, fundador de CNN, murió a los 87 años

Irán

Irán estudia propuesta de EE. UU., mientras Trump amenaza con nuevos bombardeos si no hay acuerdo

Otras Noticias

Instituto de Protección y Bienestar Animal

Bogotá habilita más de 4 mil cupos para esterilizaciones gratuitas: aquí la información

El IDPYBA dio a conocer los requisitos necesarios para acceder a las esterilizaciones para perros y gatos.

EPS

¿Se está desmoronando el sistema de salud en Colombia? Clínicas y hospitales anunciaron cierres

Expertos y congresistas advierten un deterioro financiero y operativo que ya impacta a los pacientes.

Viral

Westcol reveló la millonada mensual que le paga a su madre para vivir: “Nunca digo que no”

América de Cali

Alianza Atlético vs. América de Cali, por Copa Sudamericana: canal, hora y fecha para ver EN VIVO 🔴

Dólar

El dólar tocó un precio no visto hace más de un mes: así abrió hoy 6 de mayo de 2026