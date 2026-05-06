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Alexa Torrex reapareció en las redes sociales tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia: dejó polémico mensaje

Tras comenzar a acoplarse nuevamente al mundo exterior, Alexa Torrex volvió a recibir su celular.

Foto: Canal RCN.

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mayo 06 de 2026
10:04 a. m.
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Alexa Torrex abandonó La Casa de los Famosos Colombia 2026 el pasado domingo 3 de mayo.

Pese a que la creadora de contenido fue la participante más votada durante los primeros meses, comenzó a perder apoyo de manera paulatina y tuvo el porcentaje más bajo en la última jornada de eliminación.

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La santandereana obtuvo el 17.26 %, mientras que sus rivales que estaban en riesgo la superaron con los siguientes porcentajes:

  • Alejandro Estrada: 27.70 %.
  • Mariana Zapata: 20.39 %.
  • Tebi Bernal: 17.34 %.
  • Valentino Lázaro: 17.30 %.

En medio de esa realidad, en su regreso al mundo exterior, Alexa Torrex ha analizado su situación sentimental en los medios de comunicación.

Además, en las últimas horas pudo volver a utilizar su celular y nuevamente estuvo activa en las redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo?

Así fue como Alexa Torrex regresó a las redes sociales tras su eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En la tarde del 5 de mayo, Alexa Torrex recibió su celular y les hizo saber a sus seguidores que ya podía interactuar con ellos.

La creadora de contenido fotografió un peluche con un estilo similar a ella y escribió lo siguiente:

He vuelto.

Además, unas horas después, arremetió contra Mariana Zapata por querer usar los cajones que le pertenecían en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"Quédate con los cajones, total ella siempre se creyó la princesa de la casa", comenzó escribiendo.

"Mis cajones deben ser para mis chicos, qué rabia", agregó.

¿A quién nominó Alexa Torrex tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Después de que Alexa Torrex se enteró de que era la eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2026, tuvo que enviar a uno de sus excompañeros a la placa de nominación.

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En consecuencia, se decantó por Juanda Caribe bajo el argumento de que considera que casi no ha estado en riesgo de eliminación y necesita medirse.

 

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