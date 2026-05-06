Westcol reveló la millonada mensual que le paga a su madre para vivir: “Nunca digo que no”

No cabe duda de que Westcol se ha convertido en una de las figuras públicas más influyentes de Latinoamérica, pues actualmente es el streamer más popular de la región y el único que ha logrado que un mandatario se sume a una transmisión suya en vivo.

Varios de los detalles de su vida son motivo de conversación entre todos sus seguidores, quienes constantemente están al tanto de lo que sucede en su vida personal, laboral y su relación con otras figuras del mundo del entretenimiento.

¿Cuánto le paga Westcol a su madre?

Los detalles personales del antioqueño han sido motivo de discusión entre los internautas, pues, en las horas más recientes, el hombre reveló que actualmente mantiene a su madre con un sueldo fijo por lo que el monto ya ha conmocionado a todos en redes sociales.

“Mi mamá tiene su casa, su carro, tiene un sueldo de diez millones de pesos al mes y cada vez que necesita algo yo todo se lo doy porque nunca le he dicho que no. Yo no tengo un regalo en sí, pero todas tienen un sueldo mensual y el de mi mamá es de diez palos. Cuando tiene un viaje yo se lo costeó”, explicó el hombre.

Por supuesto, sus declaraciones generaron asombro entre sus seguidores, quienes exaltaron la generosidad del antioqueño al contemplar a su madre dentro del presupuesto mensual para sostener a sus demás familiares.

Westcol habló sobre su polémico video con Milica

Por otro lado, las redes sociales han estallado ante el más reciente video viral en el que se observa al famoso streamer junto a la creadora de contenido Milica con quien habría sostenido una relación tiempo atrás.

Sin embargo, uno de los clips virales dejó ver a ambos famosos dentro de una bañera llena de espuma en donde comparten abrazos y risas. Pese a que la mujer tomó su cuenta de X para hablar sobre lo sucedido, el antioqueño reveló que la responsabilidad era de la argentina, quien compartió dicho contenido con una persona que habría terminado filtrando las imágenes.