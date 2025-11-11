Reconocida cantante del género urbano revela que se entregó al celibato: ¿cuáles son sus razones?

El mundo del espectáculo se encuentra atónito ante las más recientes declaraciones por parte de una de las artistas del género urbano más representativas y escuchadas actualmente, quien revolucionó el mundo del espectáculo al hacer fuertes revelaciones sobre su vida íntima.

Artista revela que practica el celibato

Se trata de la cantante española Rosalía, quien es tendencia en las últimas semanas al haber lanzado su más reciente álbum ‘Lux’ con el que ya ha obtenido un gran éxito mundial al ser el disco hispano con el mayor número de reproducciones en un día en Spotify.

Por supuesto, las miradas internacionales han estado encima de la española, quien ha concedido una gran variedad de entrevistas para medios en donde ha revelado detalles inéditos detrás de la creación de su disco y sobre los últimos años en los que estuvo ausente de la industria musical.

Una de sus más recientes declaraciones abarcó el tema de cómo la mujer vive actualmente su vida sentimental e íntima, pues recalcó que hace más de 30 días no posee relaciones ya que se encontraba practicando el celibato.

Por supuesto, su declaración generó impacto entre todos sus fanáticos por lo que aclaró que no logra obtener un libido alto cuando se encuentra bajo periodos de estrés intensos.

“Yo ahora llevo una época de celibato y llevo una época en la que cuando tengo mucho trabajo, mucho estrés… mi libido baja mucho. Eso me afecta demasiado”, explicó.

Canción de Rosalía dedicada a Rauw Alejandro

Por otro lado, uno de los temas que más ha llamado la atención, por parte de sus seguidores, es la canción que, presuntamente, la mujer le habría dedicado a su expareja Rauw Alejandro por medio del sencillo ‘La perla’, parte de su álbum ‘Lux’, en el que la española habla sobre una relación fallida a raíz de la infidelidad de un hombre.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que miles de fanáticos recalcaron diferentes coincidencias que se podrían asociar con la relación que la española sostuvo con el puertorriqueño.

Ante la gran ola de comentarios, Rauw Alejandro dejó saber su opinión, por medio de un comentario en redes sociales, al manifestar el importante tiempo que ha transcurrido desde la finalización de dicha relación.