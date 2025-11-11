Luisa Fernanda W rompe el silencio y recuerda a Legarda en redes: ¿qué dijo?

Luisa Fernanda W ha vuelto a ser tendencia, en una nueva oportunidad, al realizar un comentario sobre su relación pasada con el cantante y creador de contenido Legarda, quien falleció en el 2019 a causa de una bala perdida en Medellín.

Pese a las amplias polémicas que se han desatado, en torno a la presunta disputa legal que la antioqueña enfrentó contra las hermanas del fallecido, Luisa no dudó en responder un comentario en redes sobre el intérprete de ‘Nutella’.

Luisa Fernanda W habla sobre Fabio Legarda

En una reciente ocasión, la empresaria compartió un sentido video, por medio de su cuenta oficial en TikTok, en el que mostró diferentes facetas de su vida en donde exaltó algunas de sus versiones como madre, modelo, y pareja. En una de las fotografías se exaltó la presencia de su actual pareja y padre de sus hijos, Pipe Bueno, mientras manifestó que el artista fue quien la “conquistó” y le regaló una “hermosa familia”.

Por supuesto, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar ya que cientos de internautas manifestaron su alegría por ver la sólida relación que ha construido la mujer, quien también se ha posicionado como una de las influencers más reconocidas del país.

No obstante, uno de los comentarios habría llamado especialmente la atención de esta ya que un usuario compartió una fotografía, por medio de los comentarios del video, en la que se le observa junto a Fabio Legarda. Por esto, Luisa rompió el silencio y ofreció una respuesta a dicho recuerdo.

Muy lindo en su momento, que buen recuerdo. Por eso Dios me regaló una hermosa familia, más que merecido, señaló.

¿Luisa Fernanda W fue a la Met Gala?

Por otro lado, la mujer sorprendió a sus más fieles fanáticos al revelar en redes una impactante anécdota en la que describe cómo fue su paso por la Met Gala, uno de los eventos de moda más importantes e icónicos de la industria.

Dentro de su relato comentó su primer encuentro con Kim Kardashian y demás artistas como Jared Letto. Ante un inesperado giro en la trama de la anécdota, la mujer manifestó que dicha historia era irreal por lo que este contenido hace parte de un nuevo reto viral en el que se invita a las personas a compartir cuentos ficticios que incentiven la imaginación.