¿Ya se repartió la herencia de Diomedes Díaz? Elder Dayán reveló los problemas

Nuevamente se volvió a hablar en Colombia sobre la herencia de Diomedes Díaz luego de una reciente entrevista de Elder Dayán, uno de los 21 hijos reconocidos del icónico cantante de vallenato.

En diálogo con Eva Rey en 'Desnúdate con Eva', el cantante aclaró en qué punto se encuentra el proceso de sucesión que inició tras la muerte del interprete de 'La Plata' en diciembre de 2013.

De acuerdo con Elder Dayán, el principal motivo del estancamiento es la complejidad del proceso legal. La numerosa familia del artista, con descendientes de distintas edades y lugares de residencia, ha hecho que la gestión de los bienes y regalías sea especialmente difícil.

"Somos 21 y todos vivimos en diferentes partes", explicó durante la conversación, subrayando el desafío que representa coordinar un trámite de tal magnitud.

La herencia de Diomedes Díaz sigue sin resolverse

Más de diez años después del fallecimiento del ‘Cacique’, el proceso sucesorio continúa abierto. Según Elder Dayán, las regalías y los bienes del artista permanecen bajo administración judicial debido a obligaciones pendientes que dejó el cantante.

“En estos momentos lo único que se está ‘peleando’ son las regalías, pero como mi papá tenía tantas cuestiones, demandas laborales, eso está frenado. No está llegando…”, afirmó.

Estas declaraciones revelan que, pese a la extensa trayectoria del artista, sus herederos aún no han podido acceder a los ingresos derivados de su obra musical. Los litigios laborales y financieros que quedaron pendientes han impedido que se distribuyan los recursos entre los beneficiarios.

Por otro lado, Rafael Santos, otro de los hijos de Diomedes que se dedicaron a la música, comentó recientemente en el pódcast 'El Mundo de Aco' que trimestralmente a cada hijo le estaban llegando alrededor de 20 o 30 millones de pesos, por lo que hay versiones encontradas.

RELACIONADO Hijo de Diomedes Díaz reveló la cantidad de dinero que recibe por las regalías de su padre

¿Cuánto podrían recibir los hijos de Diomedes Díaz por regalías?

Elder Dayán también puso un ejemplo para dimensionar lo que podría representar el legado económico de su padre. Aunque aclaró que no se trata de una comparación directa, mencionó el caso del compositor Omar Geles, fallecido en 2024.

"Yo considero que mi papá es uno de los que más suena en Colombia diariamente. No son válidas las comparaciones, pero escuché que al maestro Ómar Geles le llegan $800 o $1.000 millones cada tres meses. Si no llega lo mismo, un poquito más", señaló.