“Me sentía estafado”: Ryan Castro rompió el silencio y habló sobre el chamán en su concierto

Ryan Castro es el tema de conversación en las semanas más recientes, pues el antioqueño ha logrado consolidarse como uno de los artistas actuales más influyentes dentro del género urbano.

Su primer estadio en Colombia y el récord en ventas para su Campín han puesto las miradas sobre el paisa, quien estrenará su álbum colaborativo con J Balvin.

Las expectativas para sus próximos shows en el país han aumentado entre sus seguidores, quienes viralizaron un inédito momento en su primer estadio al contar con la presencia de un presunto chamán entre el público.

Ryan Castro habla sobre el chamán en su concierto

Balvin y Castro se han tomado todas las redes sociales al encontrarse promocionando el lanzamiento de su álbum colaborativo ‘Omerta’. El prometedor disco ha trascendido de los escenarios musicales ya que se ha convertido en todo un movimiento que incluso ha llevado a sus fanáticos a reunirse, de manera exclusiva, para escuchar el disco en primicia y observar un corto en las salas del cine.

Esta última reunión generó un amplio impacto entre sus seguidores, quienes tuvieron la oportunidad de ver a ambos cantantes en la sala para disponerse a observar el inédito contenido detrás del verdadero significado de ‘Omerta’.

Sin embargo, antes de iniciar la proyección, los paisas tomaron sus respectivos micrófonos para hablar sobre el nuevo proyecto y a bromear sobre algunos de los asuntos más polémicos y virales de su más reciente presentación en el Atanasio.

Por supuesto, el tema del chamán en su presentación fue el tema de discusión ya que cientos de internautas viralizaron rápidamente el clip en el que se observaba a dos sujetos, en la gradería trasera de la tarima, mientras realizaban oraciones.

Según Castro, una de sus principales preocupaciones era que durante su espectáculo lloviera. De esta manera, dichas personas se habrían encargado de alejar la lluvia para que el show saliera de la manera prevista.

Por su parte, J Balvin optó por hacer bromas sobre el asunto ya que cuestionó que el chamán encargado de alejar la lluvia se estuviera cubriendo bajo una carpa.

“Ustedes me pueden explicar por qué un chamán que maneja el agua tiene una carpa encima. Cuál es la gracia (...) me sentía estafado”, aseguró José Osorio.

No obstante, Castro expresó que el sujeto “hizo real” su objetivo ya que solo llovió durante unos minutos.

Ryan Castro habla sobre su primer estadio

Por otra parte, el cantante se sinceró en aquel espacio para hablar sobre las sensaciones que experimentó durante su concierto en el Atanasio. Según sus palabras, logró dejar el miedo de lado ya que se sintió “conmovido” al ser testigo de una amplia cantidad de personas que llegaron para escuchar su música y la de sus demás colegas.

“Mucha gente me estaba preguntando sobre eso y yo dije ‘Por qué asustado voy a estar, yo me sentía era conmovido’. En este negocio de la música es importante tener una buena relación con otros artistas, me interesa más eso que cualquier otra cosa”, aseguró.