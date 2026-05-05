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Capturado en Transmilenio presunto integrante de red de extorsión en Cartagena

Dentro de la organización, su rol era el de mensajero y recolector de información en zonas urbanas.

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
04:21 p. m.
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La Policía Nacional logró la captura de un hombre de 26 años en la estación San Victorino de Transmilenio, requerido por orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado.

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El procedimiento se realizó durante labores de registro y verificación de antecedentes. El ciudadano intentó identificarse con datos falsos, pero gracias a la pericia de los uniformados y al sistema de identificación se estableció su verdadera identidad.

Orden judicial por extorsión en Bolívar

El detenido presentaba una orden vigente por su presunta participación en estructuras criminales dedicadas a extorsionar campesinos y comerciantes en Cartagena y otros municipios de Bolívar, con el fin de recaudar dinero para la compra de armamento.

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Dentro de la organización, su rol era el de mensajero y recolector de información en zonas urbanas, además de alertar sobre la presencia de autoridades.

Antecedentes y medida de aseguramiento

El capturado registra anotaciones judiciales por delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto agravado y violencia intrafamiliar.

Tras su detención, fue dejado a disposición de la autoridad competente y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

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