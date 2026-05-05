Capturado en Transmilenio presunto integrante de red de extorsión en Cartagena

La Policía Nacional logró la captura de un hombre de 26 años en la estación San Victorino de Transmilenio, requerido por orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado.

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El procedimiento se realizó durante labores de registro y verificación de antecedentes. El ciudadano intentó identificarse con datos falsos, pero gracias a la pericia de los uniformados y al sistema de identificación se estableció su verdadera identidad.

Orden judicial por extorsión en Bolívar

El detenido presentaba una orden vigente por su presunta participación en estructuras criminales dedicadas a extorsionar campesinos y comerciantes en Cartagena y otros municipios de Bolívar, con el fin de recaudar dinero para la compra de armamento.

Dentro de la organización, su rol era el de mensajero y recolector de información en zonas urbanas, además de alertar sobre la presencia de autoridades.

Antecedentes y medida de aseguramiento

El capturado registra anotaciones judiciales por delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto agravado y violencia intrafamiliar.

Tras su detención, fue dejado a disposición de la autoridad competente y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.