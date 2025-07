¿Se acabó la amistad? El gesto de 'Epa Colombia' que dejó en shock a Yina Calderón

Yina Calderón expresó públicamente su tristeza luego de que, según relató, 'Epa Colombia' no quisiera recibirla en la cárcel El Buen Pastor, donde esta última se encuentra recluida cumpliendo su condena. En una reciente transmisión en vivo, Calderón se sinceró con sus seguidores, asegurando sentirse decepcionada por la actitud de su colega y amiga.

La situación tomó relevancia después de que el humorista Alerta publicara una fotografía en redes sociales visitando a 'Epa Colombia' en prisión. Este gesto generó interrogantes entre los seguidores de ambas figuras públicas, especialmente por la ausencia de Yina en ese reencuentro.

Al respecto, la exintegrante de La Casa de los Famosos explicó que intentó verla, pero la empresaria le negó la entrada alegando estar atravesando un episodio depresivo.

Yina Calderón dejó claro que su intención de visitar a Epa Colombia no tenía fines mediáticos ni de contenido. Afirmó que deseaba acompañarla desde un lugar de afecto y lealtad, pues ha estado presente para ella desde el inicio de su proceso judicial.

Yo siento que he estado para el Epa puesta desde que me enteré que estaba en la cárcel, pero está aceptando toda clase de visitas y a mí no.