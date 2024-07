¡Es oficial! Paul McCartney llegará a Colombia en Noviembre del 2024

El legendario músico Paul McCartney ha confirmado su regreso a Colombia como parte de su gira 'Got Back' de 2024. Este lunes 8 de julio, se anunció oficialmente que el ex Beatle se presentará el viernes 1 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá.

La noticia ha generado gran entusiasmo entre los seguidores del rock en el país, quienes han esperado 14 años para ver nuevamente al ícono musical en vivo.

Una espera de 14 años

La última vez que McCartney visitó Colombia fue en 2012, dejando una huella imborrable en los corazones de sus fans. Desde que anunció su gira 'Got Back' en 2022, los colombianos han estado ansiosos por la confirmación de su paso por Bogotá.

Cumpliendo con las expectativas, McCartney ha decidido incluir a la capital colombiana en su itinerario, prometiendo una noche llena de recuerdos y emociones.

El compositor, reconocido mundialmente por su trabajo con Los Beatles y su carrera en solitario, interpretará lo mejor de su repertorio de los últimos 60 años. Canciones icónicas como 'Hey Jude', 'Live and Let Die', 'Band on the Run' y 'Let It Be' harán parte del espectáculo, garantizando una experiencia inolvidable para los asistentes.

Preventa y venta general de entradas

La preventa de boletos comenzará el miércoles 10 de julio a las 9:00 a.m. a través de PaulMcCartney.com, mientras que la venta general se abrirá el viernes 12 de julio a las 9:00 a.m. Los fanáticos podrán adquirir sus entradas mediante eTicket, con una preventa exclusiva para clientes Aval.

El precio de las entradas varía según la ubicación en el estadio. Los boletos individuales en oriental alta estarán disponibles por $499,000, en occidental alta por $599,000 y en platea desde $1,500,000. Además, se ofrecerán paquetes VIP desde $1,502,000 más un servicio de $248,000.

Esta visita promete ser un evento histórico y memorable, donde Paul McCartney y su banda estarán ansiosos por reencontrarse con el público colombiano y crear nuevos recuerdos juntos. Los fanáticos del rock y la música en general tienen una cita imperdible el próximo 1 de noviembre en el estadio El Campín.