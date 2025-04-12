Homicidios en capitales colombianas aumentan 4% con 11.000 casos y 400 muertes adicionales en 2025

La inseguridad en Colombia ha escalado de simples hurtos a homicidios que alarman a la población, como el reciente asesinato de Jean Claude Bossard.

El panorama se agrava en un contexto donde las capitales del país enfrentan un incremento del 4% en muertes violentas durante 2025, según datos de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales.

Andrés Santamaría, director de esta organización, reveló en entrevista con Noticias RCN que las ciudades capitales registran cerca de 11.000 asesinatos, con 400 casos adicionales frente al mismo período de 2024.

"No hay algo que motive más a los delincuentes que la impunidad, ese es el motor", afirmó Santamaría al explicar la crisis de seguridad nacional.

Recursos insuficientes y déficit policial

El directivo destacó que los alcaldes han incrementado en más del 30% los recursos destinados a seguridad, representando "el mayor crecimiento del presupuesto para seguridad en la historia del país". Sin embargo, estos esfuerzos resultan insuficientes ante un déficit policial crítico.

De acuerdo con estándares internacionales, debe haber mínimo 300 policías por cada 100.000 habitantes, pero Colombia promedia entre 200 y 250, mientras Bogotá apenas alcanza 180.

"El alcalde de Bogotá mencionaba que la ciudad tiene 15.000 policías menos de lo que realmente necesita", señaló Santamaría, subrayando que la asignación de efectivos es responsabilidad del nivel nacional, no de las administraciones locales.

Impunidad y sobrecarga judicial

La impunidad constituye otro factor determinante. En delitos de alto impacto como el homicidio, supera el 80%, situación que empeora en casos de hurtos callejeros.

Santamaría explicó que operadores judiciales del CTI y CJI manejan entre 150 y 200 casos simultáneamente, lo que dificulta el levantamiento de pruebas, la obtención de grabaciones y testimonios necesarios para las investigaciones.

Armas ilegales y fallas en el sistema judicial

El panorama se complica con la proliferación de armas ilegales. Colombia registra aproximadamente 2 millones de armas legales, "pero muy probablemente hay más de 8 millones de armas sin saber en manos de quién está, que no tiene ningún amparo legal", advirtió el director de Asocapitales.

Santamaría también mencionó que muchos capturados por delitos graves ya contaban con condenas previas, anotaciones judiciales o estaban en libertad condicional, evidenciando fallas en el sistema judicial. El hacinamiento carcelario, la insuficiencia de jueces y fiscales, y la falta de especialización de operadores judiciales agravan el problema.

Preocupación de los alcaldes

Hace quince días, los alcaldes de ciudades capitales expusieron esta situación al ministro de Defensa y al director nacional de la Policía en Valledupar, reiterando su preocupación. "No hay algo que preocupe más a los alcaldes de Ciudades Capitales que el tema de seguridad", concluyó Santamaría, reconociendo que pese a los esfuerzos locales, "no es suficiente".