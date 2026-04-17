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Se reveló llamativa predicción sobre la nueva presidencia de Colombia tras las elecciones: ¿cuál fue?

¿Qué podría pasar entre 2026 y 2030? Descubra cuál fue la predicción que salió a la luz.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 17 de 2026
05:13 p. m.
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En Colombia, los candidatos se siguen preparando para la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo de 2026.

Hasta el momento, no solo han respondido inquietudes de la comunidad en los medios de comunicación, sino que también han asistido a varios territorios del país para explicar el proyecto de país que tienen.

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Además, se espera que en las próximas semanas asistan a debates que permitan que la ciudadanía termine de convencerse por la persona que apoyarán en las urnas.

En medio de esa coyuntura, un guía espiritual se pronunció y reveló una inesperada predicción acerca del nuevo periodo presidencial. ¿Qué fue lo que dijo? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

¿Cómo sería el nuevo periodo presidencial en Colombia tras las elecciones 2026?

En los últimos días, Imisor Indigo, un guía espiritual que tiene más de 24.000 seguidores en TikTok, aclaró que, aunque no le gusta abordar temas políticos, le llegó una visión que cree que es pertinente comunicar.

"Hace un par de días recibí información de qué pasará durante ese mandato y me dijeron que será malo, pésimo y nefasto. Esas fueron las palabras que me llegaron", señaló el guía espiritual.

No obstante, Imisor Indigo no reveló ningún nombre y tampoco se refirió a la postura política que ganaría las elecciones en 2026.

Sin embargo, sí expresó que, según las visiones que ha tenido, después del 2030 se posicionaría un presidente de 'derecha'.

¿Qué más han dicho los videntes acerca de las elecciones en Colombia?

Astrólogas como Mhoni Vidente han manifestado que es fundamental que todos los candidatos presidenciales de Colombia refuercen su seguridad para evitar atentados.

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Además, de acuerdo con la vidente radicada en México, el ganador de estas elecciones sería un candidato de 'derecha', pero por una ventaja muy mínima.

No obstante, Alexandra Vidente Mundial, que es otra astróloga muy consultada en redes sociales, no ha coincidido con ese análisis, sino que ha expresado que ganaría un candidato de 'izquierda'.

 

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