"Están cambiando los pronósticos": vidente sorprendió con nueva predicción sobre las elecciones presidenciales

La primera vuelta presidencial en Colombia se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026.

Es así como, a falta de un mes y 14 días, los candidatos continúan explicando sus propuestas para que los ciudadanos terminen de definir por quién votarán.

Y, en medio de esa situación, las videntes han recibido preguntas acerca de cuál podría ser el desenlace y no solo han analizado sus cartas, sino que se han atrevido a revelar las conclusiones.

¿Qué es lo que podría pasar el próximo 31 de mayo? Descubra cuál fue la visión de una de las astrólogas más reconocidas en las redes sociales.

Esta fue la sorprendente predicción acerca de las elecciones presidenciales en Colombia

Kasandra Vidente, que tiene más de 67.000 seguidores en TikTok, aseguró que Abelardo Estrella ha comenzado a tener una mejor aura astrológica.

"En la primera vuelta, hasta ahorita, va marcando con fuerza el triunfo del señor Abelardo de la Espriella, cambiando la primera parte de los pronósticos", indicó la astróloga.

"Tienen que saber diferenciar la energía. En la medida en que vayan pasando las semanas, hay que revisar cómo cierra y si al final el triunfo lo mantiene Abelardo porque, hasta ahorita, es el que va ganando y el que se va a dar 'palo contra palo' contra el señor Iván Cepeda", añadió.

Sus declaraciones completas se pueden escuchar aquí:

¿Qué beneficios se obtienen en Colombia por votar en las elecciones?

Los ciudadanos que voten y conserven su certificado electoral podrán disfrutar de medio día de descanso compensatorio remunerado.

Este beneficio se puede solicitar durante los 30 días posteriores a la jornada electoral. Además, los jurados de votación tienen un día libre completamente remunerado.

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Asimismo, con el certificado electoral también es posible: