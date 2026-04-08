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"Se siente": se reveló llamativa predicción sobre el que sería el nuevo presidente de Colombia

¿Quién tiene la energía más favorable según la vidente? Esto se analizó.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 08 de 2026
12:16 p. m.
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Cada vez faltan menos días para que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial en Colombia.

Los candidatos siguen en una constante conversación con los medios de comunicación y con los ciudadanos y, mientras tanto, varios astrólogos han realizado sus análisis.

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Entre ellas se encuentra Melissa Cerón, que ha tenido varios aciertos en TikTok al revelar algunas de sus visiones. ¿Qué fue exactamente lo que dijo acerca del posible nuevo presidente de Colombia? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

¿Quién sería el nuevo presidente de Colombia desde el 2026? Esto reveló una astróloga

En los últimos días, la astróloga Melissa Cerón le preguntó al Tarot por el candidato que tendría la energía más fuerte para ganar las elecciones.

"La carta de Iván Cepeda es la del siete de espadas, que tiene una energía muy delicada porque nos habla de estrategia, pero también en la que hay factores ocultos y no se deja ver lo que está pasando. El siete de espadas nos habla de una fuerza directa y de inteligencia, pero también de desconfianza", afirmó la astróloga.

"La de Abelardo de la Espriella es la de la emperatriz invertida, que nos habla de una energía que todavía no termina de consolidarse. Hay discurso, hay dirección, pero todavía no tiene esa chispa necesaria para la expansión", añadió.

"Y en cuanto a la energía de Paloma Valencia, su carta es la del cuatro de oros, que es muy interesante porque nos habla de poder, estructura y una base sólida construida. Aquí se sabe cuál es su lugar y no se tambalea. Por lo tanto, el tarot nos muestra que esta candidata es la que tiene la energía más fuerte", concluyó.

¿Qué más dijo la astróloga acerca de las elecciones en Colombia?

De acuerdo con las visiones que ha tenido la astróloga Melissa Cerón, las elecciones en Colombia serán muy disputadas y se definirán por detalles mínimos.

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"La contienda no será fácil y nos habla también de movimientos silenciosos porque la política en Colombia se está moviendo", señaló.

 

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