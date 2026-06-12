Suspenden medida que impedía a Abelardo de la Espriella utilizar símbolos patrios y la frase “firmes por la patria”

En respuesta a una acción de tutela del candidato Abelardo de la Espriella, la Corte Suprema de Justicia suspendió la medida adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá que le impedía utilizar símbolos patrios y las frases “firmes por la patria” y “defensores de la patria” en campaña.

En concreto, ordena “suspender con efectos inmediatos y, mientras se decide de fondo la presente acción de tutela, los efectos de las órdenes cautelares contenidas en el auto del 09 de junio de 2026, proferido por el magistrado sustanciador de la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá”.

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¿Qué símbolos limitó el tribunal en la campaña de la Espriella?

Días antes, el martes 9 de junio, el magistrado Rafael Albeiro Chavarro ordenó, de manera provisional, retirar en un plazo de 24 horas “toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que se empleen símbolos patrios”.

En la lista incluyó referencias a la bandera, el escudo de Colombia, las instituciones militares y policiales, sus saludos y las frases “firmes por la patria” y “defensores de la patria” en campaña.

¿Qué alegó el demandante para limitar el uso de símbolos patrios en campaña?

De acuerdo con el demandante, el uso reiterado de símbolos patrios en una de las campañas de segunda vuelta “afecta la libertad electoral y de escogencia del conglomerado social y transmite el mensaje de que toda manifestación de oposición a la aludida campaña electoral y una decisión contraria a esa propuesta política constituye un acto de deslealtad para con el Estado Soberano de Colombia”.

Horas antes del pronunciamiento de la Corte Suprema, un juzgado revocó la tutela que restringía el uso de la camiseta de la Selección Colombia en actividades relacionadas con la campaña de la Espriella.

En palabras de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, “todos podemos usar cuando queramos la camiseta de la Selección Colombia y lo hacemos por Colombia. Hoy tenemos la camiseta puesta por Colombia, por esa Colombia milagro que necesita atender a los más vulnerables, recuperar la seguridad y atender las necesidades en salud, educación y vivienda”.