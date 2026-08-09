¿Polémica eliminación?: Sebastián Vega reaccionó a la decisión de los jueces en MasterChef

Una amplia polémica se ha desatado por cuenta de la más reciente eliminación en MasterChef Celebrity Colombia en donde el actor Sebastián Vega fue quien abandonó la cocina más famosa del país para siempre.

Tras enfrentarse a un discutido reto en donde el desafío era crear postres con galletas, las redes sociales se han dividido entre aquellos que apoyaron la determinación y otros que afirmaron la existencia de otros platos con más errores que el suyo.

¿Por qué fue eliminado Sebastián Vega de MasterChef?

El reto obligó a Pautips, Emiro, Luciano, Tuto y Sebastián a crear un postre con galletas en el que el sabor de las abuelas tenía que ser el protagonista. Por su parte, Vega decidió presentar un couli de maracuyá con mango y un cheesecake de galleta con notas dulces y ácidas.

Pese a que los chefs manifestaron que su postre era bueno, los tres coincidieron en que el toque dulce era bajo por lo que su punto negativo era uno de los más importantes para evaluar durante el reto.

Por otro lado, Pautips también tuvo serias recomendaciones ya que su postre también tuvo notas bajas de azúcar, usó ingredientes que no terminaron de convencer y su chantilly no aportó en el postre presentado.

La decisión fue definitiva, Sebastián fue el participante que debió abandonar la cocina para siempre por su mala puntuación en el reto.

Polémica por la eliminación de Sebastián Vega

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar entre los demás cocineros. Varios de estos manifestaron su asombro al ver que el eliminado había sido el actor y no la creadora de contenido, quien también tuvo serios problemas con su plato.

Sebastián Villalobos no dudó en romper en llanto y, posteriormente, le dedicó unas sentidas palabras al manifestarle su asombro y desconsuelo por no poder compartir más con el actor en la cocina más famosa de Colombia.

Tuto afirmó que, sin duda alguna, había peores cocineros sobre el balcón por lo que la partida de Sebastián marcaba un importante cambio para el reality.

Las redes sociales tampoco tardaron en reaccionar ya que cientos de fanáticos manifestaron que su eliminación del juego habría sido “injusta” frente al desempeño de la creadora de contenido.