Video: hombre salvó a una menor de edad de ser arrollada por un carro en México

Un video en redes sociales le ha dado la vuelta al mundo en las recientes horas. Las imágenes muestran la heroica y rápida reacción de un hombre que salvó la vida de una menor.

Hombre salvó a una menor de ser arrollada

Los hechos se habrían registrado el pasado 6 de septiembre en el parqueadero de un supermercado ubicado en Puebla, México, y quedaron captados por cámaras de seguridad instaladas en la zona.

En el video se observa el momento en el que una menor de edad corre hacia una avenida principal mientras una mujer y un hombre pretenden alcanzarla. En su intento por atraparla a tiempo, la mujer cae al suelo y pierde la oportunidad de detenerla.

Desde otro ángulo, un trabajador del establecimiento comercial que se encontraba ingresando un cargamento de paquetes de papel higiénico, se percata de lo sucedido y de inmediato corre en dirección a la niña.

Las imágenes muestran que la menor estuvo a punto de ser arrollada por un vehículo particular, pero el trabajador logró agarrarla a tiempo. El automotor también se detuvo luego de realizar una maniobra de freno.

Instantes previos al suceso, el trabajador también hizo una señal al conductor para advertirle sobre la situación.

Premian a trabajador que salvó la vida de la menor

Tras los hechos y según información compartida por varios medios locales, el supermercado en el que trabaja el hombre lo condecoró y lo felicitó por su rápida y oportuna reacción.

El hombre identificado como Luis Cruz fue nombrado gerente del año y además, recibió un bono de 20.000 pesos.

En redes sociales varios usuarios han celebrado el accionar del hombre calificándolo como “valiente”, “increíble”, “una leyenda”, entre otros. Algunas personas también cuestionaron el posible descuido de los padres.