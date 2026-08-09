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Marlon Moreno se estrena como director en 'Manada'

La serie busca rendir un homenaje a la Armada Nacional de Colombia.

Marlon Moreno se estrena como director.
Foto: Instagram @manadaserie

Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
05:59 p. m.
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Marlon Moreno, el intérprete del icónico personaje de Pedro Pablo León Jaramillo en la serie 'El Capo', se estrena como director en la serie 'Manada', producción que también protagoniza el reconocido actor colombiano. El proyecto, que ya inició grabaciones el pasado 17 de agosto, planea tener locaciones en Bogotá, Cartagena y Barcelona en España.

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La serie, que también contará con la actuación de Óscar Borda, será una historia de época que "sigue a hombres y mujeres entrenados para operar bajo presión, tomar decisiones en segundos y confiar su vida en quien tienen al lado", explica en la cuenta oficial de la producción en Instagram, donde también afirman que buscan hacer un homenaje a la Armada de Colombia.

Talento colombiano presente en 'Manada'

Además del papel protagónico de Marlon Moreno, que también hace parte del guion de la serie, la producción contará con actuaciones de Bryan Moreno, hijo de Marlon, Andrea Gómez, Germán Quintero, Alexandra Restrepo o Pedro Pallares, entre otros.

“Es una idea que nace en pandemia y es la historia de un grupo élite de la Armada Nacional de Colombia que se especializa en todos los operativos antisecuestro”, explicó Marlon Moreno en entrevista para el diario PRODU. Para la versión internacional, se proyecta una serie de seis episodios de 48 minutos.

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Acción, drama y humor negro

El actor y director afirma que la serie es un tipo de televisión que le gusta a él, que incluye diferentes géneros, y espera que la gente lo disfrute cuando sea su lanzamiento.

La idea, que tuvo su origen en pandemia, busca dar una imagen diferente de Colombia, alejada del narcotráfico y de lo que el público está acostumbrado a ver en las producciones nacionales.

Aún no se ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento y la plataforma en la cual se podrá ver.

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