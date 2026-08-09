Salitre Mágico estrena RALLUS, su quinta montaña rusa: ¿Cómo es?

Salitre Mágico presentó RALLUS, una nueva montaña rusa que llega a este parque bogotano, tras una inversión de 5 millones de dólares. La atracción alcanza los 60 km/h y tiene un recorrido de 350 metros.

Con su llegada, el parque busca ampliar su oferta de entretenimiento en Bogotá y posicionarse como el escenario con mayor cantidad de montañas rusas en Colombia.

¿Cómo es RALLUS, la nueva montaña rusa de Salitre Mágico?

La nueva atracción tiene 20 metros de altura y un recorrido de 350 metros, en el que los pasajeros alcanzan velocidades de hasta 60 kilómetros por hora.

Foto: Salitre Mágico

Uno de sus principales elementos son los tres giros en espiral que hacen parte del recorrido. La montaña rusa tiene capacidad para 28 pasajeros por viaje, distribuidos en un tren compuesto por siete carros.

Foto: Salitre Mágico

La atracción requirió una inversión de 5 millones de dólares y, según Salitre Mágico, tiene una configuración que la convierte en una montaña rusa única en Suramérica en su tipo.

Ficha técnica de RALLUS

Inversión: USD 5 millones

Longitud del recorrido: 350 metros

Altura: 20 metros

Velocidad máxima: 60 km/h

Capacidad: 28 pasajeros por recorrido

Tren: 1 tren de 7 carros

Capacidad operativa: hasta 560 personas por hora

Elementos destacados: 3 giros en espiral

¿Cómo fue construida la nueva montaña rusa de Salitre Mágico?

El proyecto involucró a especialistas internacionales y equipos colombianos. En el proceso participaron expertos de fabricantes de Países Bajos y especialistas alemanes, además de los equipos técnicos y de ingeniería del parque.

Uno de los desarrollos realizados en Colombia fue el sistema de control de RALLUS, diseñado y construido desde cero por ingenieros nacionales. Este componente coordina los diferentes sistemas necesarios para la operación de la atracción.

La puesta en funcionamiento también incluyó un amplio periodo de pruebas. La montaña rusa completó cerca de 600 ciclos con y sin carga antes de comenzar su operación.

Es una ingeniería de detalle muy grande, estamos hablando de vidas humanas, y lo que menos queremos es que haya errores, así que tuvimos una planeación milimétrica de más de cinco meses, explicó Diego Andrés Rodríguez Pulido, Gerente de Proyectos y Montaje de Salitre Mágico.

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Con RALLUS, el parque llega a cinco montañas rusas y amplía una oferta que apunta tanto a quienes buscan experiencias de adrenalina como a familias y grupos de amigos que visitan la capital.