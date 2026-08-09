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Marco Rubio aseguró que Barranquilla se parece a Miami

El jefe de Estado de los Estados Unidos brindó unas declaraciones tras salir de su encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
06:28 p. m.
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Este martes 8 de septiembre el secretario de Estado de los Estados Unidos viajó a Barranquilla para reunirse, en un encuentro histórico, con el presidente Abelardo de la Espriella.

Marco Rubio aseguró que Barranquilla se parece a Miami

Al salir de la sede presidencial, el secretario saludó por unos segundos a los representantes de prensa que se encontraban en el lugar y respondió algunas preguntas. Uno de los presentes le cuestionó qué le había parecido la ciudad a lo que respondió: “muy parecido a Miami esto aquí”.

Rubio justificó la similitud con la temperatura, la humedad y el ambiente caribeño de la capital del Atlántico. “Parece Miami esto aquí, la humedad, el calor caribeño y me encanta”.

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La misma persona que le preguntó su percepción le dijo que era bienvenido y que Barranquilla siempre será su casa, a lo que el secretario respondió que era la primera vez que venía y que le gustaría volver.

“Muchas gracias, primera vez que visito acá, no la conocía, pero ahora la conozco. Tengo que regresar muchas veces más”, añadió.

Las imágenes compartidas en redes dejan ver el amplio esquema de seguridad que acompañaba a Rubio tras salir de su cita con el jefe de Estado.

Los temas de la reunión entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio

En el encuentro, Rubio y el representante de los Estados Unidos establecieron una nueva hoja de ruta de cooperación denominada Acuerdos de Barranquilla, con la que buscan fortalecer su alianza alrededor de tres prioridades: reconstrucción nacional, recuperación económica y seguridad.

Por el lado de la reconstrucción, ambos países acordaron avanzar de la atención humanitaria a proyectos de largo plazo en infraestructura, vivienda, energía y tecnología, con participación de entidades estadounidenses y del sector privado.

Uno de los principales anuncios fue la presentación del Plan Patriota Siglo XXI, una estrategia para modernizar las capacidades de seguridad y defensa de Colombia mediante la incorporación y fortalecimiento de aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, inteligencia y ciberdefensa.

La estrategia también contempla una ofensiva contra toda la cadena del narcotráfico, desde la producción y los laboratorios hasta las rutas, los precursores químicos y las estructuras dedicadas al lavado de activos.

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