Ella es Natalia Palomares, la bailarina de Shakira que causa furor en redes tras conciertos en Colombia

Shakira volvió a deslumbrar al mundo con su gira Las 'Mujeres Ya No Lloran', marcando un regreso triunfal a los escenarios tras más de seis años de espera.

Sus presentaciones en Barranquilla y Bogotá fueron un espectáculo de luces, energía y baile, dejando a miles de fanáticos emocionados. Sin embargo, más allá de la increíble puesta en escena de la barranquillera, una de sus bailarinas se ha convertido en el centro de atención en redes sociales.

Se trata de Natalia Palomares, una talentosa bailarina y coreógrafa española que ha conquistado al público con su destreza y carisma en el escenario.

¿Quién es Natalia Palomares, la estrella del baile en la gira de Shakira?

Natalia Palomares, nacida en Valencia, España, es una destacada bailarina y coreógrafa que ha trabajado con grandes figuras de la música como Rosalía, Nathy Peluso, Luis Fonsi, Dua Lipa y J Balvin.

Su conexión con Shakira no es nueva, ya que en 2020 tuvo la oportunidad de participar en el videoclip de Girl Like Me, la icónica colaboración entre la barranquillera y Black Eyed Peas.

En aquel momento, la artista expresó su emoción en redes sociales al decir: “Solo puedo decir que esto es un sueño cumplido, he crecido con su música, gracias Shakira por confiar en mí”.

Desde entonces, Natalia sigue formando parte del equipo de la cantante, colaborando en coreografías tan exitosas como el trend de baile de BZRP Music Sessions Vol. 53 y la creación de la coreografía de TQG, el hit de Karol G y Shakira.

A sus 32 años de edad, Natalia ha dejado claro que la danza es su gran pasión, aunque en un inicio su camino profesional parecía ir en otra dirección, pues mientras estudiaba derecho, decidió dedicarse por completo al mundo del espectáculo. Hoy en día, es una de las bailarinas más destacadas en la industria, y su presencia en la gira de Shakira ha consolidado aún más su nombre dentro de este ámbito.