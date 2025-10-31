CANAL RCN
Tendencias

Shakira en Bogotá: horarios, programación y todo lo que debe saber del concierto

Todo está listo para que Bogotá viva una noche mágica junto a Shakira. Aquí todos los detalles.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
05:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La barranquillera más famosa del mundo se prepara para conquistar una vez más la capital colombiana con un espectáculo lleno de energía, talento y emoción.

Nueva estafa en Bogotá: así engañan con falsas ofertas para trabajar en el concierto de Shakira
RELACIONADO

Nueva estafa en Bogotá: así engañan con falsas ofertas para trabajar en el concierto de Shakira

Detalles del concierto de Shakira en Bogotá

El sábado 1 de noviembre, los fanáticos podrán disfrutar del esperado concierto de Shakira, quien aterriza en Bogotá como parte de su gira internacional “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Tras su inolvidable presentación en febrero de este año en el estadio Nemesio Camacho El Campín, la artista regresa a los escenarios de la ciudad, esta vez en el Vive Claro – Distrito Cultural, donde se espera la asistencia de más de 40.000 personas.

Una de las grandes sorpresas de la noche será la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que acompañará a Shakira en una interpretación especial de su tema “La Pared”, una colaboración que promete emocionar al público.

¿Cómo nació la Filarmónica de Mujeres de Bogotá? Se unirán a Shakira en concierto
RELACIONADO

¿Cómo nació la Filarmónica de Mujeres de Bogotá? Se unirán a Shakira en concierto

Hora, setlist y más detalles del concierto de Shakira en Bogotá

Las puertas abrirán a las 4:00 p.m., mientras que el espectáculo principal comenzará alrededor de las 9:00 p.m..

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, con localidades VIP y Preferencial aún disponibles para quienes no quieran perderse este evento histórico.

¿Cómo llegar al Vive Claro – Distrito Cultural?

El recinto se ubica al occidente de la ciudad y cuenta con varias rutas de acceso. Se recomienda llegar con anticipación y utilizar transporte público o servicios de movilidad compartida para evitar congestiones.

  • Puerta 1: Avenida La Esmeralda - Carrera 60, movilidad reducida.
  • Puerta 2: Avenida La Esmeralda - Carrera 60, salida vehicular.
  • Puerta 3: Avenida La Esmeralda - Carrera 60, entrada vehicular.
  • Puerta 5: Calle 53.
  • Puerta 7: Calle 53.
  • Puerta 9: Calle 26. Movilidad reducida.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia anuncia importante intervención médica

Astrología

Mhoni Vidente reveló escalofriante advertencia para Halloween

Conciertos

Así será el concierto de Ryan Castro en Bogotá: setlist, horarios, sorpresas y más

Otras Noticias

Cali

“La discoteca no le colaboró en absolutamente nada”: padre de María José Ardila tras su muerte por reto con alcohol en Cali

El padre de la joven, Andrés Ardila, expresó su dolor y frustración por lo ocurrido.

Turismo

Se inauguró la nueva ruta entre Bogotá y Ciudad de Guatemala con tres vuelos semanales

Nueva ruta entre Bogotá y Ciudad de Guatemala fortalecerá el turismo y los lazos comerciales en la región

Nueva York

VIDEO I Insólitas imágenes registran las nuevas inundaciones en Nueva York

Millonarios

Rafael Dudamel habló sobre su futuro: ¿será el nuevo técnico de Millonarios?

Cuidado personal

Consecuencias del consumo excesivo de alcohol y riesgos de los retos virales en fiestas