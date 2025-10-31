Shakira en Bogotá: horarios, programación y todo lo que debe saber del concierto

La barranquillera más famosa del mundo se prepara para conquistar una vez más la capital colombiana con un espectáculo lleno de energía, talento y emoción.

Detalles del concierto de Shakira en Bogotá

El sábado 1 de noviembre, los fanáticos podrán disfrutar del esperado concierto de Shakira, quien aterriza en Bogotá como parte de su gira internacional “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Tras su inolvidable presentación en febrero de este año en el estadio Nemesio Camacho El Campín, la artista regresa a los escenarios de la ciudad, esta vez en el Vive Claro – Distrito Cultural, donde se espera la asistencia de más de 40.000 personas.

Una de las grandes sorpresas de la noche será la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que acompañará a Shakira en una interpretación especial de su tema “La Pared”, una colaboración que promete emocionar al público.

Hora, setlist y más detalles del concierto de Shakira en Bogotá

Las puertas abrirán a las 4:00 p.m., mientras que el espectáculo principal comenzará alrededor de las 9:00 p.m..

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, con localidades VIP y Preferencial aún disponibles para quienes no quieran perderse este evento histórico.

¿Cómo llegar al Vive Claro – Distrito Cultural?

El recinto se ubica al occidente de la ciudad y cuenta con varias rutas de acceso. Se recomienda llegar con anticipación y utilizar transporte público o servicios de movilidad compartida para evitar congestiones.