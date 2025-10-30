¿Cómo nació la Filarmónica de Mujeres de Bogotá? Se unirán a Shakira en concierto

Bogotá se alista para vivir uno de los eventos más esperados del año. La cantante barranquillera Shakira se presentará en Bogotá el próximo sábado 1 de noviembre, y una de las grandes sorpresas será la participación de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, que ya afina cada detalle para compartir escenario con la estrella internacional.

La preparación de la Filarmónica de Mujeres detrás del gran concierto con Shakira

Desde hace semanas, la Filarmónica de Mujeres de Bogotá ensaya sin descanso para acompañar a la artista en un momento que promete ser histórico.

Según confirmó la productora Páramo Presenta, la colaboración contará con arreglos musicales creados por la propia Shakira, lo que refuerza el carácter único de esta presentación.

En redes sociales, se viralizó un video en el que se aprecia a las integrantes de la orquesta trabajando en las partituras que interpretarán durante el espectáculo.

David García, director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, expresó su orgullo por el talento femenino que representará a la ciudad y adelantó que la presentación incluirá una de las canciones más icónicas del repertorio de la cantante.

Una unión que celebra el talento femenino colombiano

La Filarmónica de Mujeres de Bogotá nació en 2022 como una iniciativa de la Alcaldía Mayor y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con el objetivo de visibilizar a las músicas colombianas y ofrecerles escenarios de alto nivel artístico.

Su participación en este concierto reafirma la relevancia del talento femenino en la escena cultural del país.

El público capitalino espera con ansias esta cita, en la que Shakira se presentará en Bogotá el próximo sábado 1 de noviembre con un espectáculo que promete emociones, innovación y orgullo nacional.

La fusión entre el pop internacional y la fuerza sinfónica de la Filarmónica de Mujeres augura una noche inolvidable para los fanáticos y para la historia musical de Colombia.