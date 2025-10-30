CANAL RCN
Tendencias

¿Cómo nació la Filarmónica de Mujeres de Bogotá? Se unirán a Shakira en concierto

Así se prepara la Filarmónica de Mujeres de Bogotá para acompañar a Shakira en su esperado concierto en la capital.

Filarmónica de mujeres
Foto: captura pantalla Páramo y AFP

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
07:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá se alista para vivir uno de los eventos más esperados del año. La cantante barranquillera Shakira se presentará en Bogotá el próximo sábado 1 de noviembre, y una de las grandes sorpresas será la participación de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, que ya afina cada detalle para compartir escenario con la estrella internacional.

La preparación de la Filarmónica de Mujeres detrás del gran concierto con Shakira

Desde hace semanas, la Filarmónica de Mujeres de Bogotá ensaya sin descanso para acompañar a la artista en un momento que promete ser histórico.

VIDEO: hombre pidió matrimonio en pleno concierto de Shakira en Cali
RELACIONADO

VIDEO: hombre pidió matrimonio en pleno concierto de Shakira en Cali

Según confirmó la productora Páramo Presenta, la colaboración contará con arreglos musicales creados por la propia Shakira, lo que refuerza el carácter único de esta presentación.

En redes sociales, se viralizó un video en el que se aprecia a las integrantes de la orquesta trabajando en las partituras que interpretarán durante el espectáculo.

Shakira conquista Europa: su marca Isima llega al Reino Unido con Selfridges
RELACIONADO

Shakira conquista Europa: su marca Isima llega al Reino Unido con Selfridges

David García, director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, expresó su orgullo por el talento femenino que representará a la ciudad y adelantó que la presentación incluirá una de las canciones más icónicas del repertorio de la cantante.

Una unión que celebra el talento femenino colombiano

La Filarmónica de Mujeres de Bogotá nació en 2022 como una iniciativa de la Alcaldía Mayor y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con el objetivo de visibilizar a las músicas colombianas y ofrecerles escenarios de alto nivel artístico.

Polémico momento en el show de Shakira en Cali: fans expresaron su inconformidad
RELACIONADO

Polémico momento en el show de Shakira en Cali: fans expresaron su inconformidad

Su participación en este concierto reafirma la relevancia del talento femenino en la escena cultural del país.

El público capitalino espera con ansias esta cita, en la que Shakira se presentará en Bogotá el próximo sábado 1 de noviembre con un espectáculo que promete emociones, innovación y orgullo nacional.

La fusión entre el pop internacional y la fuerza sinfónica de la Filarmónica de Mujeres augura una noche inolvidable para los fanáticos y para la historia musical de Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Shakira

Shakira estará acompañada por la Filarmónica de Mujeres en su show en Bogotá

Redes sociales

Greeicy Rendón habría celebrado su cumpleaños 33 en compañía de su padre

Artistas

Maluma será uno de los presentadores de los Latin Grammy 2025

Otras Noticias

Jeffrey Epstein

Carlos III despojará al príncipe Andrés de sus títulos por vínculos con Epstein

El rey comenzó este jueves "un proceso formal" para despojar de sus "títulos y honores" al príncipe Andrés.

WhatsApp

Nueva estafa en WhatsApp Web: así roban dinero usando archivos falsos enviados por tus contactos

La Dimayor confirmó los horarios y escenarios de las semifinales de ida de la Copa BetPlay 2025, tras aplazar la fecha 19 de la Liga.

Copa BetPlay

Dimayor confirma horarios y fechas de las semifinales (ida) de Copa BetPlay 2025

Antioquia

Cayó alias Mano Tigre, señalado por ataque a helicóptero en Amalfi donde murieron 13 policías

Enfermedades

Detección temprana del cáncer de mama: una decisión que lo cambia todo