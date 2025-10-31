CANAL RCN
Economía

Nueva estafa en Bogotá: así engañan con falsas ofertas para trabajar en el concierto de Shakira

Una falsa oferta laboral en redes promete empleo en el concierto de Shakira en Bogotá y termina siendo una estafa digital.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
04:48 p. m.
A pocas horas del esperado concierto de Shakira en Bogotá, miles de fanáticos preparan su llegada al coliseo Live (Vive Claro)para disfrutar del show de la artista barranquillera, quien se presentará este sábado 1 de noviembre en el marco de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Sin embargo, la emoción se ha visto opacada por una nueva modalidad de estafa que ya está circulando en redes sociales y grupos de mensajería.

Falsa oferta laboral promete trabajo en el concierto de Shakira

Según denuncias recogidas por El Tiempo, en plataformas como TikTok, Facebook, Instagram y WhatsApp se está difundiendo una falsa convocatoria laboral que promete empleo en la logística y producción del concierto de Shakira, con un supuesto pago de $145.000 diarios y acceso gratuito al evento.

El mensaje asegura que los interesados podrán desempeñarse como parte del personal de atención al público, control de accesos y desmontaje del escenario.

No obstante, la estafa ocurre cuando, tras llenar un formulario en línea, los supuestos reclutadores solicitan un pago de $15.000 por “carnetización”, monto que las víctimas transfieren sin recibir respuesta ni confirmación posterior.

Según el medio en mención, desde Vive Claro le comunicaron que "la única empresa que se encuentra autorizada para el show de Shakira se llama A&C y nunca cobran por ningún proceso”.

Rastro de la estafa: promesas falsas y silencio en WhatsApp

Noticias RCN (Web) intentó comunicarse con el número de WhatsApp que aparece en la publicación, pero los mensajes no fueron recibidos ni las llamadas atendidas.

Esta modalidad de engaño aprovecha la expectativa por los grandes conciertos en Bogotá para obtener dinero fácil, por lo que se invita a los ciudadanos a denunciar ante la Fiscalía o la Policía Cibernética cualquier mensaje sospechoso que prometa empleo temporal en espectáculos masivos.

