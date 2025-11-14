Shakira deslumbra en el estreno mundial de Zootopia 2

La artista no solo retoma su icónico papel como Gazelle, sino que también celebra la participación de sus hijos en la película, quienes prestan sus voces a dos nuevos personajes. Su presencia en la alfombra roja, sumada al lanzamiento del videoclip de “Zoo”, tema que compuso para la secuela, ha desatado especulaciones sobre una posible nominación al Óscar. Una aparición que mezcla emoción familiar, música y cine en un momento clave para su carrera.

Shakira vuelve al universo de Disney con un papel renovado

El regreso de Shakira a Zootopia 2 no podía pasar desapercibido. La superestrella retoma su papel como Gazelle, uno de los personajes más carismáticos de la franquicia, y esta vez con una novedad celebrada por los fans hispanohablantes: su voz también podrá escucharse en español. Este detalle refuerza la conexión de la artista con su audiencia global, especialmente en Latinoamérica, donde su personaje conquistó seguidores desde la primera entrega.

Además, su aparición en el Capitan Theatre de Los Ángeles evidenció su cercanía y espontaneidad. La cantante se mostró sonriente ante la prensa internacional, recordando que cuando participó en la primera película sus hijos “eran solo unos bebés”, lo que añadió un matiz nostálgico a su presencia en esta secuela.

Milan y Sasha debutan como actores de voz en Zootopia 2

Uno de los momentos más emotivos del estreno fue la participación de Milan y Sasha, quienes esta vez no solo acompañaron a su madre, sino que también formaron parte de la producción. Los hijos de Shakira prestan sus voces a dos conejos dentro de la historia, un proceso que ambos describieron con entusiasmo.

Milan, de 12 años, aseguró que la experiencia fue “increíble”, mientras que Sasha afirmó que fue “tan, tan buena” y que le gustaría seguir explorando el mundo de la actuación de voz. Su crecimiento frente a cámaras y micrófonos refleja la influencia artística del entorno familiar y anticipa un posible interés futuro por el cine y la animación.

“Zoo”: la nueva canción de Shakira que podría llegar al Óscar

La participación de Shakira en Zootopia 2 no se limita a su actuación. La intérprete también compuso “Zoo”, el tema oficial de la secuela, cuyo videoclip ya fue publicado y combina imágenes de la película con escenas de la artista. Este lanzamiento ha intensificado los rumores sobre una posible nominación al Óscar a Mejor Canción Original.

La propia Shakira reveló que Milan y Sasha estuvieron presentes durante la creación del tema, lo que añadió un toque familiar al proceso creativo. La recepción del público ha sido inmediata, y expertos de la industria ya la consideran una fuerte candidata a figurar en la temporada de premios.

Un momento clave en la carrera artística de Shakira

Entre el éxito musical, su presencia en la alfombra roja y la participación de sus hijos en la película, Shakira atraviesa un momento de gran visibilidad internacional. Su influencia tanto en la música como en el cine evidencia la versatilidad que la ha convertido en una de las artistas latinoamericanas más relevantes del mundo.

El estreno de Zootopia 2 refuerza su relación con Disney y abre nuevas puertas para su carrera cinematográfica, mientras que la expectativa por “Zoo” sigue creciendo. La mezcla de talento, familia y proyección global generan un escenario perfecto para que la artista continúe conquistando al público y a la crítica.