¿Qué buscan Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella con sus fórmulas vicepresidenciales?

La carrera presidencial acelera sus definiciones estratégicas tras los resultados electorales del domingo 8 de marzo. En las últimas horas, se confirmó que José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, será la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, mientras que la líder indígena Aida Quilcué acompañará a Iván Cepeda.

Según el análisis de Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, estas decisiones reflejan estrategias diferenciadas: “La izquierda se vuelve más puritana con la decisión de la fórmula vicepresidencial y la derecha está tratando de acercarse al centro”. La elección de Restrepo representaría una apuesta por el rigor técnico frente al estilo emocional que ha caracterizado la campaña de De la Espriella.

Cepeda con Quilcué y de la Espriella con Restrepo

“Le suma rigor. Abelardo ha tenido una campaña con mucha alegría, histrionismo, que genera emociones, pero pues quizá no es suficiente”, señaló Hernández sobre la incorporación del exministro, quien manejó la cartera de Hacienda durante una coyuntura particularmente compleja del país.

La trayectoria académica también resulta relevante. Fue rector de la Universidad del Rosario antes de ingresar al sector público, lo que le otorga reconocimiento entre las élites económicas y empresariales.

“Es un reconocimiento de cuál es el principal problema que va a enfrentar la próxima administración, que es el problema fiscal”, explicó Julio César Iglesias.

Por su parte, la decisión de Iván Cepeda de elegir a Aida Quilcué, senadora y líder indígena, marca un contraste evidente. “Ha sido muy riguroso y cuidadoso en su campaña, incluso en los temas de financiación, en temas de alianzas”, afirmó Hernández, señalando que esta estrategia busca fortalecer la base social del candidato sin comprometerse con sectores cuestionados.

La duda: ¿Quién será la fórmula de Paloma Valencia?

Esta aproximación difiere de la que adoptó Gustavo Petro hace cuatro años, cuando a estas alturas ya había establecido alianzas con figuras como Armando Benedetti y Roy Barreras: “No creo que sea una apuesta muy grande por tener más votos, sino por darle un mensaje de tranquilidad y de victoria a su base”.

El contexto de polarización política actual favorece estas estrategias de consolidación ideológica. “En un mundo polarizado, a veces se suma yéndose a los extremos, siendo más coherente con los principios de las bases electorales”, explicó uno de los analistas, comparando la elección de Quilcué con la de Francia Márquez en la anterior contienda presidencial.

Mientras tanto, Paloma Valencia aún evalúa su fórmula, habiendo propuesto a Juan Daniel Oviedo, quien mantiene su decisión en pausa.

Los expertos debaten si Oviedo, posicionado hacia la centroizquierda, fortalecería o debilitaría a Valencia en la competencia inicial dentro del campo de la derecha, donde debe enfrentar primero a de la Espriella.