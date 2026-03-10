¡Interesante e inesperado movimiento en el precio del dólar en Colombia hoy 10 de marzo de 2026! Así se cotizó

El precio del dólar abrió en la mañana de este 10 de marzo de 2026 en 3.730 pesos.

Eso significa que, respecto al precio de apertura del día anterior (9 de marzo de 2026), bajó exactamente 50 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.744,84 pesos, descendiendo 50.71 pesos en comparación con la última jornada.

Precio del dólar en Colombia hoy 10 de marzo de 2026: estos son los datos más importantes

El registro histórico indicó que este 10 de marzo el dólar alcanzó su nivel más bajo en más de una semana.

Y es que no se había registrado un precio similar desde el 26 de febrero del 2026, cuando la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.703,69 pesos.

En medio de este panorama, la TRM disminuyó 23.89 pesos si se hace el balance con el martes de la semana pasada (3 de marzo de 2026).

Asimismo, en comparación con la primera Tasa Representativa del Mercado que se registró en el 2026, el descenso fue de 12.24 pesos.

Por otra parte, tomando como referencia la TRM de hace un año (10 de marzo de 2025), la reducción fue de 371.96 pesos.

Pero, mirando en retrospectiva la Tasa Representativa del Mercado de hace un mes (10 de febrero de 2026), hubo un incremento de 92.94 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta

En las primeras horas de la mañana de este 10 de marzo de 2026, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas: