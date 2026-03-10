CANAL RCN
Economía

¡Interesante e inesperado movimiento en el precio del dólar en Colombia hoy 10 de marzo de 2026! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió hoy 10 de marzo de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
08:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar abrió en la mañana de este 10 de marzo de 2026 en 3.730 pesos.

Eso significa que, respecto al precio de apertura del día anterior (9 de marzo de 2026), bajó exactamente 50 pesos.

Dólar en Colombia sorprende al cierre: fuerte caída frente a la TRM este 9 de marzo
RELACIONADO

Dólar en Colombia sorprende al cierre: fuerte caída frente a la TRM este 9 de marzo

Además, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.744,84 pesos, descendiendo 50.71 pesos en comparación con la última jornada.

Precio del dólar en Colombia hoy 10 de marzo de 2026: estos son los datos más importantes

El registro histórico indicó que este 10 de marzo el dólar alcanzó su nivel más bajo en más de una semana.

Y es que no se había registrado un precio similar desde el 26 de febrero del 2026, cuando la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.703,69 pesos.

En medio de este panorama, la TRM disminuyó 23.89 pesos si se hace el balance con el martes de la semana pasada (3 de marzo de 2026).

Asimismo, en comparación con la primera Tasa Representativa del Mercado que se registró en el 2026, el descenso fue de 12.24 pesos.

Por otra parte, tomando como referencia la TRM de hace un año (10 de marzo de 2025), la reducción fue de 371.96 pesos.

Pero, mirando en retrospectiva la Tasa Representativa del Mercado de hace un mes (10 de febrero de 2026), hubo un incremento de 92.94 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta

En las primeras horas de la mañana de este 10 de marzo de 2026, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas:

Se sigue moviendo el precio del dólar en Colombia: así se cotizó hoy 9 de marzo de 2026
RELACIONADO

Se sigue moviendo el precio del dólar en Colombia: así se cotizó hoy 9 de marzo de 2026

  • Bogotá: 3.710 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.790 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.630 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.790 pesos para que los vendan.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Casos en los que Colpensiones y fondos privados están obligados a recalcular la pensión de un ciudadano

Comercio

Revelan listado de los diez centros comerciales más grandes de Colombia: hay novedades

Sena

SENA dará importante ayuda de hasta 100 millones a colombianos que cumplan con estos requisitos en 2026

Otras Noticias

Pibe Valderrama

El ‘Pibe’ Valderrama lanzó dardo contra Jhon Jader Durán y su salida de la selección

Carlos el ‘Pibe’ Valderrama lanzó un fuerte dardo en contra de Jhon Jader Durán por su salida de la selección Colombia.

Artistas

Revelan la que habría sido la causa de la muerte del querido amigo de Lina Tejeiro

Su muerte fue informada a través de las redes sociales. Estos son los detalles que se han conocido.

Yeison Jiménez

"La tristeza abarca mi alma": desgarrador recuerdo de la hermana de Yeison Jiménez a dos meses de su muerte

Irán

Tras diez días de guerra Irán se niega a rendirse o permitir el suministro de petróleo

Enfermedades

Autoridades alertan el aumento de casos por paperas en Estados Unidos