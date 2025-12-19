Colombia Mayor da giro clave: 3 millones de personas mayores empiezan a recibir 230.000 pesos

A pocos días de terminar el año, una noticia clave llega para millones de hogares en Colombia. El Gobierno nacional confirmó la ampliación del programa Colombia Mayor, una medida que impactará directamente a personas mayores que hoy no cuentan con pensión ni ingresos estables.

Desde diciembre, tres millones de beneficiarios empezarán a recibir una renta básica solidaria de 230.000 pesos, un alivio económico que busca garantizar condiciones mínimas de dignidad y bienestar.

La decisión hace parte de una estrategia más amplia de protección social y marca un paso concreto hacia la implementación de la Reforma Pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro, con foco especial en quienes históricamente han quedado por fuera del sistema.

Colombia Mayor amplía su cobertura desde diciembre de 2025

Prosperidad Social informó que, a partir del ciclo 12 de 2025, el programa Colombia Mayor amplió de manera significativa su cobertura en todo el territorio nacional.

Esta expansión se da en el marco de la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, que busca fortalecer los ingresos de la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que el aumento de cupos permitirá atender a cerca de tres millones de personas mayores, quienes recibirán una transferencia mensual de 230.000 pesos. Según el funcionario, estos recursos permiten que esta población logre superar la pobreza extrema y cuente con un ingreso básico garantizado.

“Esta medida fortalece la política de envejecimiento digno y consolida el avance hacia la implementación del Pilar Solidario, que es uno de los ejes de la Reforma Pensional, y busca cerrar brechas y asegurar un ingreso básico a quienes no cuentan con pensión”, afirmó Rodríguez Amaya.

¿Desde cuándo se paga el bono de 230.000 pesos?

Los nuevos beneficiarios comenzarán a recibir la transferencia económica a partir del 23 de diciembre, una fecha clave que coincide con la temporada de fin de año, cuando los gastos suelen aumentar.

El Gobierno destacó que esta decisión responde a su compromiso con la protección social y la garantía de ingresos para las personas mayores más vulnerables.

La ampliación del programa y la asignación de nuevos cupos se sustentan en el CONPES 4176 de 2025, documento que establece los lineamientos para fortalecer la atención integral a la vejez. Con esta medida, Colombia da un paso relevante hacia un sistema pensional más incluyente y solidario.