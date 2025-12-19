CANAL RCN
Economía

Colombia Mayor da giro clave: 3 millones de personas mayores empiezan a recibir 230.000 pesos

Prosperidad Social amplió Colombia Mayor y activó el pago de 230.000 pesos para 3 millones de adultos mayores desde diciembre, como parte del Pilar Solidario de la Reforma Pensional.

Colombia Mayor da giro clave: 3 millones de personas mayores empiezan a recibir 230.000 pesos
Foto: Prosperidad Social y Freepik

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
06:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A pocos días de terminar el año, una noticia clave llega para millones de hogares en Colombia. El Gobierno nacional confirmó la ampliación del programa Colombia Mayor, una medida que impactará directamente a personas mayores que hoy no cuentan con pensión ni ingresos estables.

Ciudadanos recibirán pago clave de este subsidio a finales del 2025: estas son las fechas
RELACIONADO

Ciudadanos recibirán pago clave de este subsidio a finales del 2025: estas son las fechas

Desde diciembre, tres millones de beneficiarios empezarán a recibir una renta básica solidaria de 230.000 pesos, un alivio económico que busca garantizar condiciones mínimas de dignidad y bienestar.

La decisión hace parte de una estrategia más amplia de protección social y marca un paso concreto hacia la implementación de la Reforma Pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro, con foco especial en quienes históricamente han quedado por fuera del sistema.

Colombia Mayor amplía su cobertura desde diciembre de 2025

Prosperidad Social informó que, a partir del ciclo 12 de 2025, el programa Colombia Mayor amplió de manera significativa su cobertura en todo el territorio nacional.

Contraloría lanzó una advertencia sobre subsidios de gas y energía: esto se sabe
RELACIONADO

Contraloría lanzó una advertencia sobre subsidios de gas y energía: esto se sabe

Esta expansión se da en el marco de la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, que busca fortalecer los ingresos de la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que el aumento de cupos permitirá atender a cerca de tres millones de personas mayores, quienes recibirán una transferencia mensual de 230.000 pesos. Según el funcionario, estos recursos permiten que esta población logre superar la pobreza extrema y cuente con un ingreso básico garantizado.

“Esta medida fortalece la política de envejecimiento digno y consolida el avance hacia la implementación del Pilar Solidario, que es uno de los ejes de la Reforma Pensional, y busca cerrar brechas y asegurar un ingreso básico a quienes no cuentan con pensión”, afirmó Rodríguez Amaya.

¿Desde cuándo se paga el bono de 230.000 pesos?

Los nuevos beneficiarios comenzarán a recibir la transferencia económica a partir del 23 de diciembre, una fecha clave que coincide con la temporada de fin de año, cuando los gastos suelen aumentar.

Bogotanos tendrán importante subsidio de arriendo: podrían recibir hasta más de 800 mil pesos
RELACIONADO

Bogotanos tendrán importante subsidio de arriendo: podrían recibir hasta más de 800 mil pesos

El Gobierno destacó que esta decisión responde a su compromiso con la protección social y la garantía de ingresos para las personas mayores más vulnerables.

La ampliación del programa y la asignación de nuevos cupos se sustentan en el CONPES 4176 de 2025, documento que establece los lineamientos para fortalecer la atención integral a la vejez. Con esta medida, Colombia da un paso relevante hacia un sistema pensional más incluyente y solidario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Luna: resultado de hoy 18 de diciembre de 2025 en último sorteo

Servicios públicos

Acueducto da conocer oportunidad para pagar el recibo del agua con este beneficio: tome nota

Electricidad

¿Por qué instalar un cargador eléctrico para vehículos en casa puede marcar la diferencia? Esto debe saber

Otras Noticias

Migrantes

EE. UU. suspende programa de visas tras ataque armado en la Universidad de Brown

La decisión se tomó luego de que se confirmara que el principal sospechoso del tiroteo ingresó al país mediante la lotería de visas de diversidad.

Soacha

Periodista es viral tras reportar desde un gigantesco cráter en vía de Soacha

El reportaje desde el interior de un cráter en Ciudad Verde generó millones de visualizaciones y cumplió con el objetivo de dar a conocer el problema.

Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel Borja, cada vez más cerca de Boca Juniors: nuevos detalles

Asesinatos en Bogotá

¿Qué es lo último que se sabe de Zulma Guzmán, señalada de envenenar con talio a dos niñas en Bogotá?

Medicamentos

Colombianos tendrán cambios en la entrega de medicamentos: estas son las personas que se verán beneficiadas