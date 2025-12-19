EE. UU. suspende programa de visas tras ataque armado en la Universidad de Brown

Estados Unidos anunció la suspensión inmediata de uno de sus programas de visas para migrantes, tras el ataque armado ocurrido en la Universidad de Brown que dejó dos estudiantes muertos y varios heridos. La medida fue confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Según informó la funcionaria, el principal sospechoso, Claudio Manuel Neves-Valente, de nacionalidad portuguesa, ingresó al país en 2017 a través del Programa de Visas de Diversidad (DV1), conocido como la “lotería de visas”, mecanismo por el cual obtuvo la residencia permanente.

Noem señaló que, por instrucción del presidente Donald Trump, se ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) suspender este programa para evitar que se repitan hechos similares.

El Programa de Visas de Diversidad fue creado en 1990 y permite otorgar cerca de 50.000 residencias permanentes al año a ciudadanos de países con bajos índices migratorios hacia Estados Unidos, siempre que superen entrevistas y verificaciones de elegibilidad. Cada año, millones de personas participan en este sorteo.

Investigación del ataque y cuestionamientos a la seguridad

Las autoridades informaron que Neves-Valente, de 48 años, fue hallado sin vida el jueves en el estado de New Hampshire, junto a dos armas de fuego. De acuerdo con la Policía de Providence, el sospechoso se quitó la vida.

El ataque se registró el sábado en un edificio de ingeniería y física de la Universidad de Brown. Las víctimas mortales fueron identificadas como Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov, mientras que otras nueve personas resultaron heridas. Además, el atacante sería responsable del homicidio de Nuno Loureiro, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), hallado con impactos de bala en su vivienda en el estado de Massachusetts.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido un móvil claro de los hechos, ocurridos en dos de las universidades más prestigiosas del país. El caso también generó críticas a la Universidad de Brown por fallas en su sistema de seguridad, luego de conocerse que ninguna de sus 1.200 cámaras estaba conectada al sistema de vigilancia policial.

Según el Archivo de Violencia con Armas, en lo corrido del año se han registrado más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos, lo que reaviva el debate sobre seguridad y control de armas en el país.