¿Qué pasó? Shakira fue vista llorando en una tienda de Nueva York

La colombiana se presentó en el Show de Jimmy Fallon, junto con Bizarrap, con su éxito Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 con una emotiva presentación, en donde confesó sentirse tranquila en esta nueva etapa de su vida. Luego de ello, Shakira fue capturada por varios paparazzis en la reconocida tienda de chocolates M&M’s en Nueva York y se vio a la cantante llorando. En redes sociales se hicieron virales estos videos en donde se ve a la cantante melancólica en una conversación con una amiga.

En la Gran Manzana, se vio a Shakira junto con sus dos hijos y su hermano Tonino, mientras disfrutaban de esta tienda de chocolates. Según algunas versiones, la colombiana estuvo triste al recordar a su padre, ya que estos son los chocolates preferidos del señor William Mebarak.

Por otro lado, algunos medios internacionales mencionaron que las lágrimas de Shakira se debieron a una discusión con Gerard Piqué, luego del show musical que brindó la colombiana en el programa de televisión estadounidense.

Además de asistir a este show musical junto con Bizarrap, la colombiana lo hizo ya que se mudará próximamente a Miami junto con Sasha y Milan.

Situación de salud del padre de Shakira

William Mebarak, se encuentra mal de salud, el padre de 91 años tiene afectaciones en su cerebro y hace unos meses estuvo hospitalizado en una clínica de Barcelona. Shakira ha estado con su padre en algunas terapias de recuperación, sin embargo, los exámenes médicos no brindaron los resultados que la colombiana esperaba.

“Has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, mi cómplice y todo. Mi mejor amigo, te amo con todo mi ser", mencionó Shakira en una de sus publicaciones en su cuenta de Instagram.