¿Sin plan para el Mundial? Aquí puede ver los partidos de la Selección Colombia con familia y amigos

Si aún no tiene planes, los centros comerciales del país preparan pantallas gigantes, alianzas exclusivas con RCN y un ambiente inigualable para vivir la fiesta del fútbol. Descubra dónde disfrutar los encuentros en familia y con la mejor tecnología.

El impacto económico del Mundial 2026 en el comercio colombiano

El regreso de la Selección Colombia a la máxima cita orbital del fútbol no solo desata la alegría de millones de aficionados, sino que se ha convertido en un motor fundamental para la economía nacional. Los partidos del equipo dirigido por Néstor Lorenzo actúan como un poderoso dinamizador comercial, transformando por completo la afluencia de visitantes en los principales puntos de encuentro de las ciudades.

De acuerdo con datos recientes entregados por Fenalco, las jornadas futboleras generan incrementos sustanciales en los niveles de consumo de los colombianos. Sectores clave como la gastronomía, el entretenimiento y los bares o restaurantes que transmiten los encuentros en vivo reportan aumentos en sus ventas que oscilan entre el 30% y el 50%. Este fenómeno demuestra que ver a "La Sele" es mucho más que un evento deportivo; es una experiencia social que impulsa directamente la reactivación económica local.

¿Qué compran los colombianos para ver a la Selección Colombia?

La fiebre amarilla transforma los hábitos de consumo semanas antes de que ruede el balón. Para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los hogares colombianos invierten fuertemente en tecnología y mercancía oficial.

Las cifras de Fenalco son contundentes: en los últimos 12 meses, las ventas de televisores de alta definición y equipos de sonido de última generación crecieron un 22%. Asimismo, la indumentaria oficial, que incluye camisetas, bufandas, gorras y accesorios alusivos a la Tricolor, registra incrementos cercanos al 20% durante las temporadas de eliminatorias y competencias oficiales. Para los complejos comerciales, esta es la oportunidad perfecta para fortalecer su oferta mediante activaciones de marca que logran aumentar el tiempo de permanencia de sus visitantes.

Centro Comercial Santafé: tecnología y entretenimiento para el Mundial

Para quienes buscan una experiencia inmersiva, el Centro Comercial Santafé se posiciona como una de las alternativas más atractivas. Con el objetivo de capitalizar la temporada mundialista, han realizado una inversión superior a los $560 millones, destinados íntegramente a mejorar la tecnología, el entretenimiento y las experiencias interactivas para sus usuarios.

Las proyecciones son ambiciosas: esperan recibir a cerca de 2,9 millones de personas durante la temporada del Mundial de Fútbol, lo que representa un sólido crecimiento del 15% en comparación con el año anterior. Además, estiman que el fervor por el equipo nacional impulsará un ticket promedio de compra de $250.000 por familia. Este gasto se concentrará en las plazoletas de comidas, locales de moda, tecnología y perfumería, demostrando que los colombianos hoy prefieren invertir en experiencias compartidas.

Plaza de las Américas: pantallas gigantes y alianza con RCN

Otra opción imperdible para compartir en comunidad es Plaza de las Américas. Este recinto proyecta una afluencia de más de 2,6 millones de visitantes durante el mes de junio, con picos de hasta 300.000 personas exclusivamente durante las transmisiones de los partidos de la Selección Colombia.

Para garantizar que nadie se pierda un solo gol, el centro comercial ha preparado zonas especiales con pantallas gigantes de alta resolución, en una gran alianza estratégica con Noticias RCN y el Canal RCN. Al igual que Santafé, proyectan un ticket promedio de $250.000 impulsado por el entretenimiento familiar. Su robusta estrategia incluye descuentos exclusivos en marcas seleccionadas y un ambiente seguro, consolidándose como el estadio alterno para que las familias capitalinas griten los goles de nuestra Selección.