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🔴EN VIVO🔴 Portugal vs. RD Congo por el Mundial de 2026: siga en directo el duelo por el grupo K

Siga todas las emociones del debut de la selección de Cristiano Ronaldo.

Fotos: AFP

Mateo Alfonso Rey

junio 17 de 2026
09:00 a. m.
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El Estadio de Houston (NRG Stadium) se viste de gala para albergar el debut de las selecciones de Portugal y la República Democrática del Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Este enfrentamiento, correspondiente a la primera jornada del Grupo K, representa un escenario de contrastes históricos y realidades competitivas muy distintas para ambos conjuntos, que se miden por primera vez en un plano internacional oficial.

Siga en directo el duelo entre Portugal y Congo

Así llegan ambas selecciones al Mundial de 2026

El combinado dirigido por el español Roberto Martínez llega a la cita norteamericana con la etiqueta de favorito no solo para liderar su sector, sino para avanzar a las instancias definitivas del torneo. La escuadra lusa completó una fase de preparación sólida, consolidada por victorias recientes en sus duelos amistosos y un engranaje colectivo que destaca por la profundidad de su plantilla.

Sin embargo, la planificación técnica sufrió un contratiempo de última hora. En la rueda de prensa previa al encuentro, Martínez confirmó que el defensor central Rúben Dias no será parte del once inicial debido a que no se encuentra plenamente recuperado de problemas físicos. El cuerpo técnico ha optado por la prudencia para evitar comprometer la continuidad del zaguero en el resto de la competencia.

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A pesar de esta sensible baja en la retaguardia, Portugal mantiene un bloque ofensivo de primer nivel. Con figuras de la talla de Bruno Fernandes, Bernardo Silva y el experimentado Cristiano Ronaldo —quien asume su sexto certamen mundialista con un rol de finalizador en el área—, los europeos buscarán establecer el control de la posesión y el ritmo de juego desde los primeros minutos.

Por su parte, la República Democrática del Congo afronta este compromiso con la motivación que otorga un regreso histórico. El conjunto africano vuelve a una Copa del Mundo tras 52 años de ausencia, registrándose su última participación en la edición de Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire. Bajo la capitanía del defensor Chancel Mbemba, los congoleños pretenden estructurar un bloque defensivo compacto en el tercio central, reduciendo los espacios interiores para forzar el juego de Portugal hacia las bandas.

La propuesta del equipo africano se fundamentará en la disciplina táctica y en la velocidad de transiciones limpias comandadas por Yoane Wissa, su principal referencia en el ataque.

El objetivo de los dirigidos por Sébastien Desabre será resistir la presión inicial y explotar los espacios que la zaga portuguesa pueda conceder al adelantar sus líneas. Se prevé un choque donde la precisión en el manejo del balón por parte de Portugal se enfrente a la resistencia física y el orden táctico de la escuadra africana.

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