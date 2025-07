Sofía Vergara confesó por qué no viene a Colombia: La verdad detrás de su ausencia

Sofía Vergara contó por qué no viene seguido a Colombia, despejando las dudas de muchos de sus admiradores.

La barranquillera, una de las figuras colombianas más reconocidas en el panorama internacional de Hollywood, recientemente se sinceró sobre los desafíos de mantener un vínculo frecuente con su país natal.

A pesar de su éxito rotundo en la pantalla grande, "La Toty" confesó los principales obstáculos para visitar con la frecuencia que desearía la tierra que la vio nacer.

Su declaración, que generó diversas reacciones entre sus millones de seguidores, resalta la compleja realidad de las celebridades globales que, a pesar de su apego a sus raíces, deben priorizar sus agendas internacionales.

Desde Los Ángeles es muy lejos. Solo he ido por cosas puntuales, como bodas o entierros, pero no he podido escaparme para disfrutar una semana entera allá, mencionó.