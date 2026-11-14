CANAL RCN
Tendencias

¿Ya hay fecha para la salida de 'Epa Colombia' de la cárcel? Su pareja respondió con contundencia

En una audiencia, 'Epa Colombia' expuso que existe la posibilidad de que le concedan prisión domiciliaria.

Foto: captura de pantalla de la audiencia y Noticias RCN.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2026
10:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia', continúa cumpliendo su condena en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, que es conocido como 'La Picaleña'.

La creadora de contenido y empresaria fue trasladada a ese centro carcelario el pasado 7 de agosto de 2026 y, en una audiencia, manifestó que una juez de ejecución de penas podría concederle prisión domiciliaria.

"En los próximos días estará en su casa con su hija": abogada de 'Epa Colombia'
RELACIONADO

"En los próximos días estará en su casa con su hija": abogada de 'Epa Colombia'

Además, Wendy Herrera, su abogada, ha manifestado que el caso sigue avanzando y que está haciendo todo lo posible para que 'Epa Colombia' pueda salir pronto de la cárcel.

En medio de esa coyuntura, Karol Samantha, la pareja de la creadora de contenido, rompió el silencio en las últimas horas y reveló si las autoridades les han comunicado alguna novedad.

¿Se acerca la salida de 'Epa Colombia' de la cárcel? Esto dijo Karol Samantha, su pareja

En una historia de Instagram, Karol Samantha les agradeció a los seguidores de 'Epa Colombia' por el apoyo e indicó que, aunque sigue esperanzada, no han recibido noticias nuevas.

"Quiero agradecerles a esas personas que nos escriben a diario para preguntarnos por todo lo que sale siempre en las redes sociales acerca de Daneidy. Aún pedimos sus oraciones para que pronto ese anhelo tan grande de nuestro corazón se cumpla", expresó.

"Todavía no hemos obtenido respuestas y el caso de Daneidy se sigue trabajando. No se dejen creer mucho en lo que dicen en las redes sociales porque a veces se tornan amarillistas, aunque anhelamos que se haga realidad que pronto esté en la casa. Gracias por su amor y su apoyo", añadió.

¿Qué delitos le imputaron a 'Epa Colombia'?

Tras los daños que 'Epa Colombia' causó en la estación de Transmilenio de Molinos en 2019, la justicia le imputó los siguientes tres delitos:

Revelan foto de Yina Calderón en la cárcel durante su visita a 'Epa Colombia'
RELACIONADO

Revelan foto de Yina Calderón en la cárcel durante su visita a 'Epa Colombia'

  • Daño en bien ajeno agravado.
  • Instigación a delinquir con fines terroristas.
  • Perturbación en el servicio de transporte público.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

De Ryan Castro a Ritvales: los eventos que sumaron más de 100.000 asistencias en Colombia

Horóscopo

Horóscopo de hoy: sábado 14 de noviembre de 2026

Coljuegos

Coljuegos impone multa de $116 millones a famoso 'influencer' por rifas ilegales en Instagram

Otras Noticias

Energías Renovables

Colombia suma nuevas plantas solares: millonaria inversión busca reducir la dependencia de las hidroeléctricas

Dos nuevas plantas solares comenzaron a suministrar electricidad en el Cesar.

Feminicidio

Mujer habría sido asesinada al interceder en una discusión de pareja en Bogotá

La mujer lesionada habría sido abandonada a su suerte tras la presunta huida del agresor.

Artistas

Murió integrante del equipo de trabajo de importante banda de música en grave accidente de moto

Liga BetPlay

Sigue la disputa por los cupos a Libertadores: se movió la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2026

Invima

Invima prohíbe la venta más de 60 suplementos en Colombia: muchos son para el rendimiento físico