¿Ya hay fecha para la salida de 'Epa Colombia' de la cárcel? Su pareja respondió con contundencia

Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia', continúa cumpliendo su condena en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, que es conocido como 'La Picaleña'.

La creadora de contenido y empresaria fue trasladada a ese centro carcelario el pasado 7 de agosto de 2026 y, en una audiencia, manifestó que una juez de ejecución de penas podría concederle prisión domiciliaria.

Además, Wendy Herrera, su abogada, ha manifestado que el caso sigue avanzando y que está haciendo todo lo posible para que 'Epa Colombia' pueda salir pronto de la cárcel.

En medio de esa coyuntura, Karol Samantha, la pareja de la creadora de contenido, rompió el silencio en las últimas horas y reveló si las autoridades les han comunicado alguna novedad.

¿Se acerca la salida de 'Epa Colombia' de la cárcel? Esto dijo Karol Samantha, su pareja

En una historia de Instagram, Karol Samantha les agradeció a los seguidores de 'Epa Colombia' por el apoyo e indicó que, aunque sigue esperanzada, no han recibido noticias nuevas.

"Quiero agradecerles a esas personas que nos escriben a diario para preguntarnos por todo lo que sale siempre en las redes sociales acerca de Daneidy. Aún pedimos sus oraciones para que pronto ese anhelo tan grande de nuestro corazón se cumpla", expresó.

"Todavía no hemos obtenido respuestas y el caso de Daneidy se sigue trabajando. No se dejen creer mucho en lo que dicen en las redes sociales porque a veces se tornan amarillistas, aunque anhelamos que se haga realidad que pronto esté en la casa. Gracias por su amor y su apoyo", añadió.

¿Qué delitos le imputaron a 'Epa Colombia'?

Tras los daños que 'Epa Colombia' causó en la estación de Transmilenio de Molinos en 2019, la justicia le imputó los siguientes tres delitos: