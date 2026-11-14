Curiosidades de Google: estos son los 15 detalles que pocos conocen

Google conmemora 15 años de presencia en Colombia y, para celebrar este aniversario, presentó algunos de los espacios y costumbres que hacen parte de sus oficinas en Bogotá.

La sede reúne elementos de la cultura colombiana, espacios diseñados para el bienestar de los trabajadores y zonas destinadas a la creatividad y la colaboración. La compañía compartió 15 curiosidades que permiten conocer cómo es el día a día de quienes trabajan allí y qué detalles distinguen sus instalaciones.

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Desde una chiva hasta salas de descanso y espacios para compartir un café, estas son algunas de las particularidades de una de las oficinas más llamativas de la compañía en la región.

Las 15 curiosidades de las oficinas de Google en Bogotá

A sus empleados los llaman Googlers

Quienes trabajan en Google tienen una denominación propia: se les conoce como Googlers. Es el término que utilizan para identificarse entre compañeros y hacer referencia a quienes forman parte de la compañía.

Las mascotas también tienen su propio carné

Los trabajadores pueden registrar a sus mascotas para llevarlas a las oficinas varias veces al mes. Estos visitantes de cuatro patas reciben una identificación especial con el nombre de Dooglers.

Un mural inspirado en Gemini y la Catedral de Sal

En el octavo piso hay una obra artística que representa la constelación de Gemini. Su diseño está inspirado en la Catedral de Sal de Zipaquirá y combina arte e inteligencia artificial.

Salas de reuniones con nombres de destinos colombianos

Los espacios para reuniones rinden homenaje a diferentes lugares del país. Caño Cristales, Nuquí, Manaure, Chicamocha y Guatavita son algunos de los nombres que identifican estas salas.

Cápsulas para tomar una siesta durante la jornada

Las oficinas cuentan con nap pods, unas cápsulas diseñadas para que los empleados puedan descansar y recuperar energía durante el día sin tener que salir de su lugar de trabajo.

Un espacio para los amantes de la lectura

La sede tiene su propio club de lectura y zonas conocidas como Reading Pods, donde los trabajadores pueden acercarse a los libros, tomar café y encontrar espacios para fomentar la lectura y el pensamiento crítico.

Una sala para la música y la creación de contenidos

En el noveno piso funciona un espacio relacionado con YouTube, destinado a actividades musicales, producción de pódcast y creación de contenidos. Allí, incluso, hay instrumentos como una batería para quienes quieran explorar su lado musical.

Un bar de café con sello colombiano

Los Googlers tienen un espacio dedicado al café, donde pueden encontrar preparaciones como capuchino de pistacho o tinto elaborado en prensa francesa. El lugar también recibe visitantes y lleva el nombre del Valle del Cocora.

Un mural que reúne expresiones de distintas regiones

En el décimo piso hay un mural de gran formato que da la bienvenida con saludos y despedidas propias de diferentes zonas de Colombia. Expresiones como «¡Quiubo!» y «¡Sumercé!» hacen parte de esta muestra de diversidad cultural.

Las arepas de choclo tienen un día especial

Entre las tradiciones gastronómicas de la oficina está el desayuno de los miércoles, cuando se sirven arepas de choclo. Según la compañía, probarlas es casi como desbloquear un logro dentro de la experiencia de ser Googler.

Los empleados tienen su propio lenguaje de siglas

La comunicación interna también tiene códigos particulares. Los trabajadores utilizan abreviaturas como LGTM (Looks Good To Me, que significa «me parece bien») y TL;DR (Too Long; Didn't Read, que puede traducirse como «demasiado largo; no lo leí»).

Para quienes llegan por primera vez, entender estas expresiones puede convertirse en todo un aprendizaje.

Bienestar sin salir de la oficina

La sede dispone de diferentes espacios y servicios para el cuidado personal, entre ellos gimnasio, sala de masajes, actividades de yoga y servicios de manicura.

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Una chiva dentro de Google

La cultura colombiana también está presente sobre ruedas. La compañía tiene su propia chiva, un vehículo tradicional que representa parte de las costumbres y expresiones populares del país.

Un lugar para dejar los platos después de comer

La cultura de compartir también tiene sus reglas. Después de utilizar los utensilios durante una visita o jornada de trabajo, las personas deben organizarlos y dejar los platos en un espacio denominado Dish Drop.

Una plataforma para reconocer el trabajo de los compañeros

En Google existe una herramienta llamada G Thanks, creada para que los empleados puedan agradecer y destacar el trabajo de sus compañeros. También cuentan con espacios como el Greeting Wall y la posibilidad de enviar mensajes de reconocimiento, incluso copiando a los jefes.