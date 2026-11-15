¿Le pagan en dólares? Este es el requisito para acceder a un nuevo plan sin cuota mensual

Quienes trabajan desde Colombia para clientes o empresas del exterior tienen una nueva opción para recibir sus pagos. Littio anunció un plan que permite acceder a varios beneficios sin pagar una mensualidad, siempre que se reciban al menos 500 dólares cada 30 días en pagos que cumplan las condiciones de la compañía.

La propuesta está dirigida a personas que prestan servicios a empleadores, clientes o plataformas del exterior y su funcionamiento establece un umbral de ingresos para activar y conservar los beneficios.

¿Cuánto debe recibir para mantener el plan?

Según informó Littio, el requisito es recibir al menos 500 USD cada 30 días en pagos elegibles. Los recursos deben ingresar por las cuentas en dólares, mediante la red ACH, o en euros, a través de IBAN.

No se exige mantener un saldo mínimo inmovilizado. Sin embargo, para renovar los beneficios es necesario cumplir nuevamente la condición de recepción de pagos en cada periodo.

“Cada vez más profesionales pueden prestar servicios a empresas de otros países sin salir de Colombia”, explica Christian Knudsen, cofundador y presidente ejecutivo de Littio.

¿Qué incluye y cuáles son sus límites?

El plan contempla tres transacciones internacionales sin costo por periodo de 30 días, entre entradas y salidas por ACH o IBAN. Ese número delimita el beneficio anunciado: no se trata de transferencias gratuitas ilimitadas.

También incluye la emisión de una tarjeta física y virtual y la devolución del 1 % de las compras, de acuerdo con las condiciones comunicadas por la empresa. El seguimiento del programa y la validación de ingresos pueden gestionarse mediante su asistente en WhatsApp.

La oferta incorpora, además, productos denominados 'Bóvedas a 90 días', con recompensas potenciales que varían según el activo digital seleccionado. Los porcentajes anunciados están expresados como tasas efectivas anuales, no como ganancias correspondientes únicamente a esos tres meses.

Para quienes evalúen esta alternativa, los puntos centrales son el requisito periódico de ingresos, la definición de pagos elegibles y el alcance de las operaciones incluidas.