¿Cuántas horas debe dormir un perro según su edad? Esto dicen los veterinarios

Un cachorro puede pasar buena parte del día durmiendo, mientras que un perro adulto suele distribuir su descanso entre la noche y varias siestas. La edad es uno de los factores que más influye en este comportamiento, aunque el tamaño, la actividad física y el estado de salud también pueden modificar las horas de sueño que necesita cada animal.

Las recomendaciones veterinarias suelen situar el descanso de los perros entre 12 y 14 horas diarias en la adultez, mientras que los cachorros y los ejemplares mayores pueden necesitar periodos más prolongados. Sin embargo, las cifras no son iguales para todos y la ciencia todavía estudia cómo medir con precisión el sueño canino.

¿Cuántas horas debe dormir un perro según su edad?

Estas son las referencias generales utilizadas en guías veterinarias y de bienestar animal:

Cachorros de 0 a 3 meses: pueden dormir entre 18 y 20 horas al día. En esta etapa alternan periodos cortos de alimentación, juego y descanso.

Cachorros de 3 a 12 meses: suelen necesitar entre 16 y 18 horas, aunque el tiempo puede disminuir progresivamente a medida que crecen.

Perros adultos de 1 a 7 años: generalmente descansan entre 12 y 14 horas al día. El tiempo depende de su actividad, raza y condiciones individuales.

Perros mayores de 7 u 8 años: pueden necesitar entre 14 y 18 horas de descanso, debido a los cambios asociados al envejecimiento. La edad en la que un perro se considera senior depende también de su tamaño y raza.

Estas cifras son rangos orientativos, no una obligación ni un diagnóstico. La RSPCA y especialistas veterinarios señalan que las necesidades individuales pueden variar considerablemente.

¿Qué dice la ciencia sobre las horas de sueño de los perros?

Un estudio publicado en 2020 en la revista científica Animals, realizado por investigadores vinculados con la Universidad de Bristol y la organización Dogs Trust, analizó los hábitos de sueño de miles de perros durante su primer año de vida.

La investigación recopiló información de propietarios de 2.332 cachorros de 16 semanas y 1.091 perros de 12 meses. En un grupo de 352 animales con registros disponibles en ambas etapas, el promedio de sueño reportado fue de 11,2 horas diarias a las 16 semanas y 10,8 horas al cumplir un año.

Este resultado es interesante porque muestra que las cifras pueden variar según la metodología utilizada. Los investigadores recogieron estimaciones de los propietarios, no mediciones clínicas continuas, por lo que no debe interpretarse como una cantidad ideal para todos los cachorros.

Por su parte, la Sleep Foundation, en una revisión publicada en julio de 2026, señala que los perros adultos pueden dormir entre 8 y 13,5 horas diarias, con un promedio cercano a las 11 horas, y que los animales mayores suelen tomar más siestas durante el día.

¿Cuándo debería preocuparle cuánto duerme su perro?

Dormir muchas horas no significa necesariamente que un perro esté enfermo. Sin embargo, un cambio repentino en sus hábitos merece atención, especialmente si está acompañado de falta de apetito, apatía, dificultad para caminar, irritabilidad o pérdida de interés por jugar.

También es importante observar si se despierta constantemente, parece incómodo o no consigue descansar durante la noche. El dolor, el estrés y algunas enfermedades pueden alterar sus patrones de sueño.

Para favorecer un descanso adecuado, los especialistas recomiendan ofrecerle un lugar tranquilo, una cama cómoda, horarios estables y momentos de actividad física acordes con su edad y condición.

La cantidad de horas es solo una parte del bienestar: también importa que el perro pueda dormir sin interrupciones y que conserve su comportamiento habitual cuando está despierto. Si presenta cambios persistentes, lo indicado es consultar con un veterinario.