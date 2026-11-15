Este es el arbusto contra el que agricultores en Colombia libran una batalla por su potencial para propagar incendios

El retamo espinoso, un arbusto en la lista de las 100 especies invasoras más agresivas —de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)—, fue introducido en Colombia bajo la idea de “ganar cobertura vegetal”.

Sin embargo, agricultores en municipios, como Zipaquirá y Cogua, advierten que no funcionó y, con el paso de los años, se convirtió en un problema aún difícil de dimensionar.

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El retamo espinoso tiene un gran potencial para propagar incendios; lo que preocupa de cara a los peores meses del actual fenómeno de El Niño. Además, el biólogo Edinson Sesquilé indicó, en declaraciones entregadas a la agencia de noticias francesa AFP, que las altas temperaturas promueven “la dispersión de sus semillas”.

Un problema por partida doble que tiene a las familias campesinas de distintas regiones librando una batalla contrarreloj para erradicar este arbusto, ante la amenaza de sequías e incendios forestales.

El retamo espinoso es tan inflamable que en Europa es utilizado como biocombustible:

De acuerdo con un reporte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en noviembre el departamento ha registrado 14 eventos relacionados con incendios forestales, que afectaron 56,5 hectáreas. En septiembre fueron 170, con afectaciones en 1.327 hectáreas y en agosto, 262, con afectaciones en 2.105,5 hectáreas.

Se trata de una reducción del 94% en los últimos dos meses. Sin embargo, el Gobierno Nacional indicó, con datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que hay una probabilidad del 61% de que El Niño se extienda hasta el primer trimestre de 2027.

Es una situación que presiona a las comunidades que han descubierto, por las malas, la capacidad inflamable del retamo; tan alta que es considerado un popular biocombustible en Europa y ha llevado a algunas compañías en Colombia a explorar el mercado, de la mano de las comunidades.

Los trabajos de erradicación técnica de esta especie avanzan, pero no es suficiente. Albert Montaño, un campesino de 43 años, advirtió en diálogo con la AFP que el arbusto nos “está invadiendo cada vez más” y “si no conseguimos controlarlo (…) vamos a tener en unos 20 o 30 años una zona cubierta de solo retamo”.