Trump cancela la transmisión en vivo de la ejecución del autor de la masacre de Fort Hood

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la ejecución por pelotón de fusilamiento de Nidal Hasan, responsable del tiroteo ocurrido en 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas, no será transmitida en directo, descartando así una iniciativa promovida por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

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A través de una publicación en su plataforma Truth Social, Trump confirmó que la condena se llevará a cabo según lo previsto, pero sin cobertura en vivo.

“Morirá, como está previsto, por pelotón de fusilamiento, pero este evento no será transmitido”, escribió el mandatario. No obstante, indicó que los familiares directos de las víctimas podrán asistir presencialmente a la ejecución si así lo desean.

Rechazo generalizado al plan de transmisión

La propuesta de transmitir en directo la ejecución de Hasan generó una fuerte ola de críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. El plan fue cuestionado por líderes demócratas y republicanos, así como por la Iglesia católica, organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de las Naciones Unidas.

Aunque Trump aseguró que personalmente no se oponía a la idea, argumentó que decidió cancelar la transmisión debido a las preocupaciones expresadas por distintos sectores. El presidente afirmó que la difusión pública podría haber servido como un mensaje disuasorio frente al terrorismo, al señalar que “podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo viera cómo Estados Unidos trata a terroristas y escoria como Hasan”.

Sin embargo, agregó que “muchas personas muy buenas y bien intencionadas preferirían no verlo morir”, justificando así el cambio de postura de la administración.

Revés para Hegseth y una ejecución histórica

La cancelación representa un revés político para el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien había respaldado la transmisión del procedimiento. La controversia se suma a las críticas que enfrenta por la gestión de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, en medio de un complejo escenario electoral para el Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre.

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La ejecución de Nidal Hasan está programada para el próximo 3 de diciembre en Fort Hood, la misma base militar donde perpetró el ataque que dejó 13 personas muertas en 2009. El hecho marcará la primera ejecución realizada por un pelotón de fusilamiento militar estadounidense desde 1945, convirtiéndose en un acontecimiento sin precedentes en la historia reciente de las Fuerzas Armadas del país.