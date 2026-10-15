Colombia registró más de 900 trasplantes de órganos entre enero y septiembre del 2026

La donación de órganos es una práctica que consiste en la extracción de estos y otros tejidos, de una persona sana, para trasplantarlos a otros que lo necesitan. Según el Ministerio de Salud, al 30 de septiembre de 2026, 4.117 personas se encontraban en lista de espera para recibir un trasplante en Colombia.

Por esto, las autoridades han hecho especial énfasis en la importancia de la donación de órganos, conocer información verificada y acudir a procesos legales para ofrecer nuevas oportunidades de vida a quienes más lo necesitan.

Trasplantes de órganos en Colombia

El Instituto Nacional de Salud dio a conocer que entre enero y septiembre del 2026 se realizaron 965 trasplantes de órganos. De estos, 800 fueron efectuados por medio de órganos provenientes de donantes cadavéricos y 165 con donantes vivos. La actualización de dichas cifras tiene el objetivo de fortalecer la cultura de donación de órganos en el país.

Al 30 de septiembre de 2026, 4.117 personas se encontraban en lista de espera para recibir un trasplante en Colombia. De estos, 3.823 esperaban un riñón, 176 un hígado, 45 un pulmón y 37 un corazón, entre otros órganos.

También se registraron 285 donantes reales de órganos bajo protocolo de muerte encefálica y 853 donantes de tejidos bajo protocolo de parada cardiorrespiratoria, según las coordinaciones regionales citadas por el Ministerio de Trabajo.

¿Cómo reconocer a posibles donantes?

Según la entidad, las unidades de cuidado intensivo cumplen un papel fundamental ante la plena identificación de donantes. Desde allí se logran activar rutas institucionales que permiten articular los esfuerzos del personal asistencial y demás entidades de la Red de Donación y Trasplantes.

“Médicos, enfermeras, especialistas y demás profesionales de la salud tienen una responsabilidad ética y profesional en estos procesos, que deben desarrollarse con atención humanizada, oportunidad y articulación institucional”, aseguró la institución.

Ante las campañas gubernamentales que buscan incentivar este tipo de donaciones, las autoridades también han hecho un llamado sobre la importancia de desarrollar estos procesos de donación bajo principios de legalidad, equidad, trazabilidad, criterios científicos y transparencia.